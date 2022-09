James Patterson donne 5,3 millions de dollars : “On m'a appris à rendre

L'Associated Press fait état du montant exceptionnel du don réalisé par l'auteur américain James Patterson à plusieurs organisations, qui se partagent 5,3 millions $. « On m'a appris à rendre », a expliqué l'écrivain, « alors ce sont ma mère et ma grand-mère qu'il faut remercier aujourd'hui ». En 2019, le magazine spécialisé Forbes estimait la fortune de Patterson à 800 millions $, en faisant l'un des auteurs les mieux rémunérés.

Auteur ou coauteur de dizaines d'ouvrages, James Patterson est effectivement à la tête d'un véritable empire éditorial, où sa signature sur un livre est la garantie d'un succès. Curieusement, les titres de l'auteur sont bien moins connus de l'autre côté de l'Atlantique, en France.

Parmi ses ouvrages, citons toutefois Le Président a disparu et La Fille du président, deux titres coécrits avec l'ancien président des États-Unis Bill Clinton (traduits en France chez Jean-Claude Lattès par, respectivement, Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd, et Dominique Defert).

« Toute ma carrière a été tournée vers le fait d'amener le plus de gens possible vers les livres. Je fais la promotion de l'alphabétisation et de la scolarisation, je finance des bourses pour les enseignants, et apporte mon soutien aux autres auteurs, aux bibliothécaires et aux libraires, du mieux que je peux », a ajouté l'auteur dans un communiqué.

James Patterson est en effet connu pour ses dons réguliers aux libraires américains : depuis plusieurs années, il distribue des financements à travers des bourses, en étudiant les dossiers de candidature envoyés par les professionnels. En 2020, alors que le coronavirus faisait rage, il avait levé des fonds pour les libraires des États-Unis, puis sorti 500.000 $ de sa poche. La même année, il avait fait un don de 2,5 millions $ aux enseignants du pays.

Polémique et censure

Les 5,3 millions $ donnés par l'auteur sont répartis entre trois bénéficiaires. 2 millions $ iront à l'initiative « The United States of Readers » de l'éditeur Scholastic, qui s'adresse aux élèves des écoles américaines, de la maternelle au collège scolarisés dans des écoles « Title 1 », qui accueille les enfants de familles aux revenus modestes. Chaque année, les élèves des classes participantes peuvent choisir deux ouvrages parmi une liste, qu'ils reçoivent gratuitement.

1,3 million $ viendra alimenter des bourses d'écriture proposées par l'université Howard de Washington et le programme d'écriture créative de l'université de l'Iowa, à destination de romanciers et poètes.

Enfin, les 2 millions $ restants iront à l'organisation non gouvernementale PEN America, qui lutte pour la liberté d'expression des auteurs du monde entier. Elle s'implique particulièrement, actuellement, dans la lutte contre la vague de censure sans précédent qui frappe les bibliothèques publiques et scolaires des États-Unis, où de nombreux ouvrages, souvent signés par des personnes racisées ou membres de la communauté LGBTQIA+, sont visés par des demandes de retrait.

L'annonce du don substantiel de James Patterson intervient quelques mois après une polémique sur ses propos au sujet des difficultés rencontrées par les auteurs blancs, passé un certain âge : « Est-il possible de trouver un boulot ? Oui. Est-ce compliqué ? Oui. C'est encore plus dur pour les auteurs âgés. Vous ne croisez pas souvent d'auteurs blancs de 52 ans », avait-il assuré dans un entretien accordé à un journal britannique.

La déclaration de Patterson avait suscité une vague d'indignation, étant donné le manque de diversité de l'industrie de l'édition américaine, au niveau de sa main-d’œuvre comme de sa production. Quelques heures plus tard, Patterson avait précisé : « Je ne crois pas du tout que le racisme vise des écrivains blancs. Sachez que je soutiens fermement la diversité des voix, en littérature, à Hollywood ou ailleurs. »

Photographie : James Patterson (books_authors, CC BY-ND 2.0) et Federal Register, CC BY-NC 2.0