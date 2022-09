Le groupe Elidia lance sa collection de poche, Litos

Onze parutions sont en effet d’ores et déjà prévues. C’est Olivier Rey et Une question de taille qui ouvrira le bal le 3 octobre. S’ensuivront, toujours en octobre, l’oeuvre de référence de Maria Montessori, connue pour sa méthode d’éducation, l’Enfant ; mais également, entre autres, le texte sur Vladimir Poutine de Françoise Thom, les Carnets de l’indien Jiddu Krishnamurti, ou encore le livre de Benjamin Castaldi au sujet de ses grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret.

Le 2 novembre paraîtront aussi trois ouvrages : Sur Joséphine Baker par Brian Bouillon-Baker, Didier des champs de Bernard Pascuito, et une biographie de Louis Pasteur par André Bresson.

Pourquoi Litos ? Elidia explique : « Litos s’inspire du pluriel grec Lithos dont l’une des significations est gemme, une pierre rare. »

En juillet, ActuaLitté révélait l’intégration des éditions Nouvelle Cité au groupe. Une maison fondée en 1957 et tournée vers « la spiritualité, la fraternité et le dialogue ». Elidia publie environ 200 livres par an en littérature, actualité, sciences humaines, spiritualité ou jeunesse.

« Litos proposera le meilleur de nos maisons d’édition au format poche. Elle s’appuiera sur les plus grands succès des Éditions du Rocher et de DDB dans des genres variés », indique l'éditeur.

Elidia emploie une quarantaine de collaborateurs à Paris et Perpignan.