Hugh Jackman ressort les griffes de Wolverine pour Deadpool 3

Ryan Reynolds et Hugh Jackman se sont croisés pour la première fois, en Deadpool et Wolverine, respectivement, sur le tournage de X-Men Origins: Wolverine (2009), pour une scène aussi décevante et ridicule que culte, de par sa médiocrité. Depuis, les deux acteurs multiplient les clins d'œil entre eux, sur les réseaux sociaux, façon bromance de super-héros.

Alors, quand Ryan Reynolds incarne Deadpool pour une vidéo parodique s'amusant des progrès sur le 3e volet de la saga du mercenaire le plus bavard de l'univers Marvel, et que Hugh Jackman y fait un caméo, internet s'emballe.

Et pour cause : malgré ses déclarations selon lesquelles le Wolverine de Logan serait son adieu au personnage, Hugh Jackman rempile, spécialement pour son copain Ryan, dans Deadpool 3.

Deadpool 3, attendu pour le 6 septembre 2024, réunira donc les deux acteurs, et sera aussi le premier film des studios Marvel à être interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, par la même occasion. Les deux premiers films relevaient en effet des studios 20th Century Fox, depuis rachetés par le groupe Disney, qui possède Marvel.

L'apparition de Wolverine dans un film du Marvel Cinematographic Universe annonce aussi celle des X-Men, qui ne tarderont pas à se joindre, tôt ou tard, la grosse machine de Disney et Marvel...

On ne change pas un duo qui fonctionne, et les coscénaristes des deux premiers Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, sont de retour. La réalisation, elle, est confiée à Shawn Levy.