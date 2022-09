7 millions $ pour une page du prestigieux Shahnameh, le Livre des Rois

« Aucune autre œuvre d’art perse, à l’exception de l’architecture, n’a impliqué des dépenses aussi énormes ou pris autant de temps aux artistes ». Ces mots sont tirés du communiqué de la maison de vente aux enchères, Sotheby’s. Il sera proposé à la vente bisannuelle, Arts of the Islamic World and India, de Sotheby’s Londres, le 26 octobre.

“Un véritable chef-d’œuvre mondial”

Parmi les 15 artistes au minimum, mobilisés pour réaliser cet ouvrage d’exception, on peut citer le sultan Muhammad. Il a été le premier artiste de premier plan du Shahnameh, « et celui à qui l’on attribue une grande partie de l’innovation stylistique initiale », explique Benedict Carter, responsable de l’art islamique et indien de Sotheby’s, à Artnews. On peut aussi évoquer d’autres créateurs de l’époque, comme Mir Musavvir ou Aqa Mirak.

Benedict Carter souligne que le livre est « un véritable chef-d’œuvre mondial », sans égal en Europe, à moins d'avoir réuni, pour l'illustrer « tous les meilleurs artistes de la Renaissance ».

Ce seul in-folio recto-verso représente Rustam, le héros principal de l’histoire, retrouvant son cheval, Raksh. Il a été peint par Mirza Ali, précise le Guardian, « l’un des plus importants artistes persans de sa génération et le fils du sultan Muhammad, l’un des plus grands peintres persans, qui a également travaillé sur le manuscrit ».

Il côtoiera, durant la vente aux enchères, d’autres textes enluminés et d’artefacts, comme un poignard et un fourreau moghols à poignée en verre serti de pierres précieuses, venu d’Inde et daté du XVIIIe siècle, estimé entre 80 000 £ à 120 000 £, ou encore des bijoux en émeraude.

Un poignard et un fourreau moghols à poignée en verre serti de pierres précieuses, Inde, XVIIIe siècle. Sotheby's.



Au XVIe siècle, Isma'il I (1501-1524), le premier Shah safavide d’Iran, a chargé les plus célèbres artistes perses de créer cette version du Shahnameh. Son fils aîné, Shah Tahmasp (1524-1576), a mené le projet à son terme. L’ouvrage d’origine a ensuite été détenu par des personnages aussi illustres que le sultan ottoman, Selim II, ou d’importantes familles comme les Rothschild. Si le bibliophile Arthur A. Houghton, Jr a été l’un des derniers à posséder le manuscrit complet, le volume est finalement déconnecté, afin d’exposer les pages séparées.

En 1971, 76 folios sont partis au Metropolitan Museum of Art. D’autres sont conservés par des institutions comme le Museum für Islamische Kunst de Berlin, le L.A. County Museum of Art, La Smithsonian Institution à Washington DC, La Collection David de Copenhague, La Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art de Londres, ou encore Le Musée d’art islamique de Doha.

Un manuscrit daté de 614

Le précédent record, pour un manuscrit de cette catégorie, 8,5 millions $, a été atteint chez Sotheby’s en 2011 pour une page de ce même manuscrit. Cette pièce fait à présent partie de la collection du Musée Aga Khan de Toronto.

L’objet qui sera vendu fin octobre à Londres apparaîtra dans une exposition publique à Dubaï à partir du 3 octobre, avant d’être montré quatre jours à Londres.

Composé par le poète iranien Abū al-Qāsim Firdawsī, Le Livre des Rois raconte en vers la mythologie de la Perse antique, à travers les récits des héros de l’histoire iranienne.

Si la plus ancienne version du texte conservée en Iran date de 809, détenue par la Bibliothèque du Sénat d’Iran, la plus ancienne édition de ce manuscrit, quoique incomplète, est conservée en Italie. Il a été découvert en 1978 par l’italien Angelo Piemontese et est généralement connu sous le nom de, Manuscrit de Florence (Aspirantum).

Datant de l’an 614 selon le calendrier hégirien, cet exemplaire est gardé par la Bibliothèque nationale italienne à Florence. Il est d’ailleurs consultable en ligne. Une autre version, une des plus anciennes, et cette fois-ci bel et bien complète, se trouve à la British Library, à Londres. Cette dernière remonte à l’an 675.

À LIRE:Papyrus, livres d'heures et incunables

En France, pas de copies originales, mais une traduction intégrale de cette œuvre par Pierre Lecoq, éditée aux Belles Lettres en 2019. Un ouvrage illustré grâce à une cinquantaine d’enluminures du XVIe siècle, et avec des dessins de Scott Pennor’s.

Crédits visuel : Sotheby's