L'effet prescripteur de la censure sur les ventes de livres en France

Si certains ouvrages d’auteurs européens, américains, asiatiques ou du Moyen-Orient se sont heurtés à la censure dans leurs pays, les versions traduites de ces ouvrages sont souvent disponibles en français. Interdits ou censurés, car jugés érotiques, violents, critiques envers une politique ou blasphématoires, ces livres éveillent la curiosité.

Morale et moralité

J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian — publié en 1946 sous le pseudonyme américain de Vernon Sullivan — est paru avec cet argument publicitaire : « Le roman que l’Amérique n’a pas osé publier ». Il est devenu le best-seller de l’année 1947 et a immédiatement été attaqué en justice par un groupe d’action sociale et morale. La plainte visait l’aspect pornographique du roman.

50 ans après cette attaque, le roman de Boris Vian existe en plusieurs éditions, en grand format et en poche. Réédité en 1997 par les éditions du Livre de Poche, cet ouvrage se vend régulièrement, à un rythme constant d’au moins 100 exemplaires par semaine [Ndlr : les données sont basées sur nos estimations arrêtées au 18 septembre].

Tant pis pour les défenseurs « d’action morale » : l’ouvrage est devenu un classique ! Si l’exemple de Boris Vian date du siècle dernier, la jeune artiste et poétesse canadienne Rupi Kaur est censurée en mars 2015 parce qu’elle montre une série de photos de ses menstruations sur son compte Instagram. Déjà suivie par plus de 900.000 personnes sur ce réseau, elle avait fait publier ses poèmes accompagnés de dessins en novembre 2014.

La polémique a activement contribué à l’élargissement de son audience. Son recueil de poèmes Milk and Honey publié par un petit éditeur américain — Andrews McMeel Publishing — a reçu un accueil inattendu. Plus d’un million de copies de ce recueil ont été vendues en un an et demi et le livre a figuré en tête de la liste des best-sellers de fiction du New York Times pendant plusieurs semaines. Les droits ont été vendus dans plusieurs pays comme en Chine, en Corée, en Italie, en Allemagne et en France. Traduit en français par Sabine Rolland, ce livre est publié en 2017 par Charleston, puis chez Pocket en 2019.

Les ouvrages de Rupi Kaur suivis sur les réseaux ont désormais des ventes régulières. En 2022, son recueil de poèmes Lait et miel (ou Milk and Honey) figure dans le top des ventes nationales (tous genres et formats confondus) pendant 17 semaines. Son dernier livre Home body — toujours traduit par Sabine Rolland — est paru aux éditions Nil en mars 2021 et un an plus tard en format poche chez Pocket : il est intéressant de noter que la version chez Pocket s’en vend en moyenne 870 exemplaires par semaine, depuis sa parution en mars (jusqu’au 18 septembre).

L’actualité de l’artiste-poètesse qui récite ses textes sur les scènes internationales contribue aux ventes de ses livres. On pourrait dire que la polémique créée par la censure d’Instagram a d’abord suscité la curiosité des lecteurs qui ont acheté son premier livre, puis c’est le talent de la jeune poétesse qui a fait le travail pour ses publications suivantes.

Alors que les Anglosaxons et les Européens interdisent des livres pour des raisons morales (sexe, drogue, alcool, violence…), certains autres pays censurent pour des causes politiques ou religieuses.

L'affaire Rushdie

Qui dit censure religieuse dit Salman Rushdie ! Après l’attaque du 12 août, nous avons étudié les évolutions du marché des ouvrages de Salman Rushdie. Nous avons remarqué une hausse systématique des ventes de quasiment tous ses ouvrages.

Par exemple : Les enfants de minuit, traduit par Jean Guiloineau et publié en 1983 par Stock, est évidemment reparu en poche. La version des éditions Folio — publiée en 2010 — enregistrait des ventes moyennes de 40 exemplaires par semaine avant de monter à 110 exemplaires la semaine de l’attaque. Selon nos estimations, les ventes de ces quatre dernières semaines (à savoir, du 8 août au 18 septembre) sont à 1784 exemplaires (297 exemplaires par semaine).

Quichotte, traduit par Gérard Meudal et publié chez Actes Sud en 2020, est ensuite paru en poche chez Babel en juin 2022 : 37 % des ventes de cette édition correspondent aux ventes réalisées depuis ces six dernières semaines.

Et enfin Les Versets sataniques, traduit par A. Nasier... Paru en 1989 aux éditions Christian Bourgois, en 1999 chez Plon, il est ensuite sorti en poche chez Pocket en 2000 et chez Folio en 2012. Nous en avons observé les estimations de ventes : le résultat est intéressant. L’attentat du 12 août contre Salman Rushdie a eu pour effet d’inciter les lecteurs a se pencher sur le contenu de l’œuvre pour laquelle l’auteur a été très sérieusement menacé suite à la fameuse fatwa.

La moyenne de ventes depuis parution était de 60 à 70 exemplaires par semaine : cette édition s’est ensuite vendue à 420 exemplaires la semaine du 8 au 14 août, et à 2000 exemplaires la semaine suivante, 3200 exemplaires la semaine d’après et puis 4400 exemplaires. Les ventes commencent à baisser depuis ces deux dernières semaines.

Un peu plus de 10.000 exemplaires vendus en 4 semaines, et par conséquent, les ventes de l’année 2022 (jusqu’au 18 septembre) sont l'équivalent du cumul des ventes des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Si la censure peut coûter cher à l’auteur, elle a aussi un effet prescripteur sur les ouvrages qu’elle frappe et contribue à leur notoriété. On peut voir cet intérêt comme une forme de réaction, de réponse du public aux censeurs. Dans ces circonstances, non seulement écrire et continuer à créer, mais aussi acheter et lire peuvent se traduire comme une forme de résistance.

