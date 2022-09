Marion Kadi, Révélation Livre jeunesse 2022 pour Les Reflets d’Hariett

Le jury a salué la singularité de l’album, une histoire inattendue, pleine de rebondissements, cocasse et profonde, « hors des modes ». « Un album superbe et original, servi par des images de grande qualité », souligne encore le jury.

Le résumé de l'éditeur pour Les Reflets d'Hariett :

La rencontre entre une petite fille timide et le reflet d'un lion facétieux. Résumé : Dans la savane, un vieux lion meurt. Son reflet se retrouve seul, et comme il ne veut pas se résoudre à devenir le reflet d'une plante ou d'un canard, il part. Il arrive en ville où il rencontre Hariett, une petite fille un peu timide, et il se dit qu'il veut devenir son reflet. Et avec un lion pour reflet, Hariett se sent soudain pleine de forces.

À l'école, elle n'a pas peur de parler en classe et s'amuse terriblement. Mais le lendemain, le reflet du lion est déchaîné, il met le bazar dans l'école et c'est Hariett qui se fait punir. À la maison, elle cherche son ancien reflet et le retrouve caché dans un petit miroir. Finalement, elle se dit que le mieux est de vivre avec ses deux reflets.

Le jury de cette 5e édition, co-présidé par Christian Jaccard, artiste, et Joan Punyet Miró, de la succession Miró, était composé de Charline Colette, Révélation 2020, Gaëtan Dorémus, auteur illustrateur, Marine Landrot, journaliste et critique littéraire, Saehan Parc, Révélation 2021, et Anne Poidevin, chargée de mission vie littéraire à la Région Grand Est.

Marion Kadi est autrice et illustratrice. Elle est la co-autrice de Newton et la confrérie des astronomes (Les Petits Platons, 2018) et travaille régulièrement pour la presse. Les Reflets d’Hariett est son premier projet en tant qu’autrice-illustratrice.

Marion Kadi reçoit une dotation de 5000 € et bénéficiera d’un portrait filmé et diffusé par Arte et la chaine YouTube de l’ADAGP. Une présentation de son travail sera également organisée sur les cimaises de l’ADAGP.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à Marie Mirgaine pour son album Dix de plus dix de moins (éditions Trapèze/Albin Michel) pour la qualité graphique de l’album et la création d’un univers généreux et drolatique.

En 2021, la Révélation Livre Jeunesse avait remarqué Sahean Parc pour Papa Ballon, aux éditions 2024.

