Benoît Sillard, président du Conseil de surveillance chez Lefebvre Sarrut

Benoît Sillard a occupé diverses fonctions de dirigeant pour des marques prestigieuses de dimension internationale dans le domaine des médias, du numérique et de la formation ainsi que pour le secteur public en France.

Il débute sa carrière professionnelle en 1986 en tant que chef de cabinet au Ministère de la culture et la communication, fonction qu’il occupera jusqu’en 1988. Puis, il développe deux grands médias. Il intègre la direction générale du Groupe Hersant en 1988 où il dirige des journaux et Fun Radio. Puis, en 1992, il rejoint le groupe RTL comme PDG de Fun Radio et directeur des radios francophones.

En 1999, il crée TV-radio.com / ComFm qui diffuse différents types de médias en continu, et le revend à TDF en 2002. De 2003 à 2007, Benoît Sillard devient délégué interministériel aux usages d’Internet au sein du gouvernement français avec pour objectif d’initier une politique visant à promouvoir l'utilisation d'Internet et à lutter contre la fracture numérique. Il lance avec succès l’opération « Micro-portable étudiant pour 1€ ».

Il prend ensuite la tête du média en ligne CommentCaMarche qui devient progressivement le CCM BENCHMARK. Depuis 2013, CCM Benchmark est le 1er groupe français numérique en France et 2e groupe français dans le monde, disponible dans 40 pays. Depuis 2015, il est gérant de BGT Investissements qui cible le secteur de l’Internet et du numérique.

En parallèle, il est CEO de la start-up, TestWe, solution sécurisée d’examens en ligne et leader dans l’e-éducation. Benoît Sillard détient plusieurs diplômes en droit des affaires, droit public (Panthéon-Assas), droit comparé et sciences politiques (Panthéon-Sorbonne) et a 63 ans.

