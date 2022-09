Censure de livres : Obama appelle à défendre le “coeur de la démocratie américaine

De l'autre côté de l'Atlantique, pas un jour ne se passe dans qu'une bibliothèque scolaire ou publique se trouve attaquée pour la présence d'un ou plusieurs livres au sein de ses collections. Des ouvrages jugés « obscènes », « grossiers », voire « pornographiques », par des parents d'élèves, des groupes de pression, des associations conservatrices ou encore des représentants politiques — républicains, dans la très grande majorité des cas.

Dans de nombreux États du sud du pays – Texas, Caroline du Sud, mais aussi en Virginie ou dans l'Idaho –, des lois sont apparues, facilitant les démarches de signalement et de demande de retrait. Et ce, quand des responsables politiques eux-mêmes ne se jettent pas à corps perdu dans l'exercice, à des fins électorales.

Les ouvrages visés, de L'œil le plus bleu de Toni Morrison (trad. Jean Guiloineau) aux recueils de poésie de Rupi Kaur, en passant par les bandes dessinées sur l'identité sexuelle et de genre d'Alison Bechdel, sans oublier des bandes dessinées comme Maus, d'Art Spiegelman (trad. Judith Ertel), ou Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons (trad. Jean-Patrick Manchette et Doug Headline), sont divers et variés.

Toutefois, une certaine obsession de la droite américaine s'observe : les titres évoquant l'identité sexuelle ou de genre, mais aussi le racisme, les actes de violence sexuelle ou de violence tout court, sont des cibles de choix pour ce mouvement de censure.

Du citoyen au président, des livres “vitaux”

La remise en cause des compétences des bibliothécaires pour proposer des lectures adaptées aux différentes tranches d'âge, et variées, afin de refléter un maximum de points de vue, ne passera pas par Barack Obama. S'exprimant dans un texte publié à l'occasion de la « Banned Books Week », une opération de valorisation des livres censurés, il indique que « la découverte d'auteurs comme Mark Twain ou James Baldwin m'a ouvert les yeux sur des points essentiels de l'histoire et de la nature de notre pays ».

« Les livres m'ont montré comment me mettre à la place de quelqu'un d'autre, tout en construisant ma propre identité — deux points vitaux pour un citoyen, un responsable engagé dans sa communauté et un président », poursuit Obama.

La censure d'ouvrages signés par des personnes racisées ou LGBTQIA+ est, à ses yeux, une évidente « erreur. Il est non seulement crucial pour les jeunes de se voir représentés dans les pages des livres, mais il est aussi important de se confronter à différents points de vue et opinions », souligne l'ancien président. Et d'appeler à la défense au « libre échange des idées » dans le pays.

Pour l'instant, la réponse aux censures et tentatives de censure s'est surtout trouvée du côté des organisations non gouvernementales, mais un sénateur et un représentant, tous deux démocrates, ont récemment proposé des résolutions pour engager le Parlement américain dans la défense de la liberté de lire.

Photographie : Barack Obama en janvier 2021 (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CC BY 2.0)