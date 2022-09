Les écrivains ayant marqué la littérature mexicaine au 20e siècle

La littérature mexicaine est souvent désignée comme l’une des plus influentes et des plus importantes du monde hispanophone. En raison de sa longue histoire, elle est progressivement devenue une référence pour divers genres littéraires à travers le monde.

Les auteurs mexicains les plus célèbres ont réussi à refléter les réalités de leur temps : inégalités économiques, révolutions politiques et culturelles et mal-être de la population, entre autres. La littérature se mêle à la politique, à l’activisme et à la prise de position.

Pour voyager au Mexique à travers les livres, et explorer les particularités de la littérature mexicaine, voici quelques écrivains de la fin du 20e siècle à découvrir, renommés pour leurs techniques narratives et leurs œuvres désormais considérées comme des classiques.

Une brève histoire de la littérature mexicaine

La littérature mexicaine est issue d’un pays connu pour son histoire riche et mouvementée. Entre racines précolombiennes, colonisation espagnole, métissage, indépendance et instabilité politique, les influences se retrouvant dans les œuvres mexicaines sont nombreuses.

La période de la deuxième moitié du 20e siècle est connue sous le nom de « boom latino-américain », avec une floraison inégalée de la littérature nationale en Amérique latine, menée par les auteurs du réalisme magique tels que Julio Cortázar et Gabriel García Márquez.

Au Mexique, la naissance des lettres modernes a été initiée par Juan Rulfo avec son livre El llano en llamas (La plaine en flammes), paru en tant que recueil en 1953. Une nouvelle génération d’auteurs a ensuite suivi, dont deux prix Nobel de littérature.

Juan Rulfo

Représentant principal du boom latino-américain au Mexique, Juan Rulfo était écrivain, mais aussi scénariste et photographe. Ses œuvres sont marquées par le réalisme magique, et se déroulent principalement dans la campagne mexicaine au cours de la période post-révolutionnaire.

Grâce à ses personnages, Juan Rulfo réussit à refléter les problèmes socio-culturels du Mexique de l’époque. Sa littérature conserve un fragment d’histoire populaire en lui ajoutant une touche de surnaturel et de fantaisie.

Après son premier succès avec El llano en llamas, il publie son roman Pedro Páramo en 1955. Celui-ci aborde la frontière entre le monde des morts et des vivants et marque un tournant dans la littérature mexicaine en sonnant la fin des œuvres révolutionnaires.

En se détachant des sujets basés sur la révolution, il inspire la nouvelle génération à réaliser davantage d’expérimentations narratives, ce qui mènera au boom littéraire au Mexique.

Carlos Fuentes

Carlos Fuentes commence sa carrière littéraire par écrire plusieurs nouvelles, avant de publier son premier roman La región más transparente (La Plus Limpide Région) en 1958. Cette œuvre, considérée comme un classique, offre un portrait critique de la société mexicaine et de ses différents composants culturels.

Fils de diplomate et ambassadeur du Mexique en France (1975-1977), les travaux de Carlos Fuentes sont fortement influencés par son tempérament activiste et son engagement politique.

Il publie de nombreux livres qui lui confèrent une renommée internationale tels que Christophe et son œuf, La Mort d'Artemio Cruz, Terra Nostra, La Frontière de verre et Aura, par exemple.

En plus de sa production variée de romans, essais critiques et contes, il fait également ses premiers pas en tant qu’écrivain pour le théâtre et le cinéma. En 1987, il se voit décerner le prix Cervantes pour l’ensemble de son œuvre.

Octavio Paz

Récompensé du prix Nobel de littérature et du prix Cervantes, Octavio Paz est considéré comme l’un des poètes et essayistes les plus importants de la littérature en langue espagnole. Son œuvre considérable est marquée par son caractère expérimental et changeant.

Ses travaux englobent une multitude d’inspirations, de cultures diverses et de références puisées dans le patrimoine littéraire du monde entier. Pour cette raison, son style est inclassable et sa technique narrative ne peut pas être attribuée à un seul courant.

Ses œuvres majeures sont les suivantes : Le Labyrinthe de la solitude, Liberté sur parole, Pierre de soleil, L'arbre parle, Marcel Duchamp, Versants Est, ou encore Claude Levi-Strauss… La liste de ses publications est immense.

Laura Esquivel

Laura Esquivel est probablement l’une des écrivaines mexicaines les plus connues au niveau mondial. Avant de se consacrer à la littérature, elle travaille dans l’enseignement, mais aussi comme scénariste pour le cinéma.

Son tout premier roman, Como agua para chocolate (Chocolat amer), remporte un succès fulgurant après sa publication en 1989. Traduit dans une trentaine de langues, il reste en tête de la liste des best-sellers du New York Times durant plus d’un an.

Inspirées par sa carrière dans l’audiovisuel, ses œuvres ont toujours été pensées pour être adaptées sur grand écran. L'adaptation cinématographique de Chocolat amer, dont le scénario a été écrit par Laura Esquivel elle-même, remporte également un succès international.

Certains de ses livres les plus populaires sont Vif comme le désir, La ley del amor, El libro de las emociones et A Lupita le gustaba planchar.

Sandra Cisneros

Nées aux États-Unis, les œuvres de Sandra Cisneros ont toutefois été fortement influencées par les origines mexicaines de leur autrice. Ses romans et poèmes regorgent de références à la culture chicana dans laquelle elle a été baignée dès son plus jeune âge.

Ses histoires sont souvent puisées dans ses expériences personnelles et ses observations des membres de sa communauté. Sa critique sociale dans son premier roman The House on Mango Street (La Petite fille de la rue Mango) lui a valu une importante reconnaissance.

Ce roman, basé sur sa vie, suit une jeune fille qui grandit dans le quartier hispanique de Chicago. Il mêle les thèmes de la classe sociale, du racisme, de l’identité, du genre et de la sexualité. Il est considéré comme un classique de la littérature au Mexique et aux États-Unis.

Crédits illustration Pexels CC 0