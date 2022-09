Un “Chemin” pour guider le 36e salon du livre et de la BD de Creil

Depuis plus de 30 ans, cette manifestation, organisée par l’association La Ville aux Livres en partenariat avec la ville de Creil, est le grand rendez-vous littéraire de Creil et sa région.



Au total, 120 auteurs, dont une cinquantaine d'auteurs et illustrateurs jeunesse et de scénaristes et dessinateurs de bande dessinée, répondront présents pour des rencontres, des dédicaces et des tables rondes qui prendront place au cœur même du salon.

Cette année, le salon sera parrainé par l'écrivain et scénariste de bande dessinée Tonino Benacquista, et comptera également deux invités d’honneur, l’Académicien Frédéric Vitoux et Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

De nombreuses animations et actions pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture seront organisées : des ateliers, des rencontres avec des auteurs jeunesse, des lectures de contes, du théâtre, des concerts littéraires…

Le thème du « chemin » guidera cette 36e édition : chemins d’espoir, de recherche ou de découverte, dans le passé ou vers l’avenir, exploration des arts ou de la philosophie seront autant de voies proposées durant ces 3 jours pour aller à la rencontre des livres.

