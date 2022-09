Le Festival America révèle son palmarès de prix littéraires

Prix PAGE/America

Leila Mottley pour Arpenter la nuit (traduit par Pauline Loquin, Albin Michel, 2022)

Depuis 2012, le Festival AMERICA et la revue PAGE des libraires s’associent pour distinguer un romancier américain dont le premier roman est publié, dans sa traduction française, lors de la rentrée littéraire d’août-septembre. Cette année, le jury, composé de 130 libraires et bibliothécaires, a récompensé l’autrice et poétesse américaine Leila Mottley.

Agée de 19 ans, le New York Times l’a retenue en 2020 comme l’une des 10 auteurs noirs les plus talentueux de sa génération.

Dans Arpenter la nuit, Mottley nous raconte comment Kiara Johnson, jeune Noire-Américaine de 17 ans vivant à Oakland, se démène pour subvenir aux besoins de son frère, car leur mère est dans un foyer de réinsertion. Ses seuls réconforts sont sa meilleure amie et le petit garçon de sa voisine. Déterminée à survivre dans un monde sans pitié, elle est amenée à se prostituer pour payer le loyer de l’appartement familial. Un soir, elle monte dans la voiture de deux policiers qui lui proposent, contre sa liberté, un accord infâme qui va déclencher une violente tempête médiatique.

Leila Mottley succède au palmarès à Hernán Díaz (Au loin, Delcourt, 2018), Virginia Reeves (Un travail comme un autre, Stock, 2016), Nickolas Butler (Retour à Little Wing, Autrement, 2014) et Chad Harbach (L’Art du jeu, JC Lattès, 2012).

Pour la troisième fois, deux prix conjoints sont organisés par le réseau des médiathèques de Vincennes : un Prix des lecteurs adultes et un Prix des lycéens (organisé en partenariat avec le magazine Phosphore). Chaque jury est composé de dix membres sélectionnés parmi les abonnésdes quatre médiathèques de Vincennes. Ils récompensent le premier roman d’un auteur invité au festival.

Prix des lecteurs de la ville de Vincennes

Kawai Strong Washburn pour Au temps des requins et des sauveurs (traduit par Charles Recoursé, Gallimard, 2021)

En 1995 à Hawaii, au cours d’une balade familiale en bateau, le petit Nainoa Flores tombe par-dessus bord en plein océan Pacifique. Lorsqu’un banc de requins commence à encercler l’enfant, tous craignent le pire. Contre toute attente, Nainoa est délicatement ramené à sa mère par un requin qui le transporte entre ses mâchoires, scellant cette histoire extraordinaire du sceau de la légende. Sur près de quinze ans,nous suivons l’histoire de cette famille qui peine à rebondir après l’effrondrement de la culture de la canne à sucre à Hawaii.

Prix des lycéens de la ville de Vincennes

Katherena Vermette pour Les femmes du North End (traduit par Hélène Fournier, Albin Michel, 2022)

Donnant voix à neuf femmes et un homme, ce roman retrace les événements qui ont conduit à une violente agression qui va ébranler toute la communauté amérindienne du North End, un quartier défavorisé de Winnipeg.

De Cheryl, qui pleure la mort de sa sœur à Paulina, mère célibataire ; de Phoenix, adolescente sans repères, à la vieille et malicieuse Kookom, sans oublier Tommy, le jeune policier métis qui ne trouve pas sa place parmi les Blancs : tous racontent leurs espoirs et leurs échecs, jusqu’au dénouement, déchirant et lumineux.

Les femmes du North End et Au temps des requins et des sauveurs succèdent au Plongeur de Stéphane Larue (Le Quartanier) récompensé en 2018.

