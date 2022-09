Louis Pasteur, ou comment la vaccination fit “rage”

Avec Les Enragés, j’ai voulu montrer au public comment la science progresse, quelles sont ses méthodes de découverte et de vérification. J’ai souvent ressenti pendant la pandémie de Covid-19 une profonde incompréhension entre les scientifiques et le grand public, et je crois que cela tient au fait que peu de romans ou de films montrent ce qu’est vraiment la science sans tomber dans une image d’Épinal où la vérité se serait imposée d’elle-même, sans discussion.

Dans le roman, on voit comment le scientifique procède fondamentalement à tâtons pour comprendre la complexité extraordinaire du vivant. Voici en images des objets, des moments clefs qui ont permis à Pasteur de passer de ses travaux sur les fermentations au vaccin contre la rage.

Ballons à cols de cygne

Grâce à ces ballons à col de cygne, Pasteur réfute les thèses de Félix-Archimède Pouchet qui soutenait dans la lignée de Démocrite, Épicure, Aristote ou Lamarck que la vie pouvait naître de manière spontanée. Dans le milieu clos de ces ballons, Pasteur montre que la vie ne peut apparaître sans la contamination par l’air ambiant. Pasteur met ainsi fin à une querelle qui a divisé toute l’histoire de la biologie depuis son origine : il n’y a aucune génération spontanée, seule l’existence de microorganismes permet d’expliquer l’apparition de la vie.

Ferme de Landreville

La ferme de Landreville dans le Loiret sert à Pasteur de lieu de statistiques pour l’étude de la maladie du charbon. Les vétérinaires et les paysans croyaient à l’existence de « champs maudits » qui transmettaient la maladie charbonneuse aux chevaux, vaches et moutons. Or, Pasteur va s’intéresser aux techniques d’enfouissement des animaux : il découvre qu’une fois les cadavres enterrés, ce sont les vers qui remontent à la surface les spores de la bactérie du charbon.

Donc le secret des « champs maudits » est percé au jour : il n’y a pas de malédiction, ni de spontanéité morbide, mais des bactéries à l’origine de la transmission et de la propagation de cette maladie. Le laboratoire Pasteur met alors au point un vaccin anti-charbonneux administré aux bêtes.

Bain-marie

Les procédés de stérilisation gagnent en popularité sous l’impulsion du pastorisme. Au laboratoire de la rue d’Ulm, il faut sans cesse faire bouillir au bain marie les outils, les récipients pour les stériliser et éviter les contaminations des cultures. Ces méthodes de laboratoire se généralisent et conquièrent peu à peu la médecine clinique qui, jusqu’alors, opéraient des chirurgies sans se laver les mains.

Bruno Latour dans son essai Pasteur : guerre et paix des microbes montre comment le pastorisme a triomphé à la fin du XIXe siècle en se servant des courants hygiénistes de la période. Le succès du pastorisme est ainsi à replacer dans le contexte des projets d’assainissement urbain à Paris et à Londres avec par exemple la mise en place d’un tout-à-l’égout.

Microphotographie

Il s’agit d’une microphotographie de bactéridie charbonneuse avec une note signée par Pasteur. L’observation de colonies microbiennes, la numérotation des boîtes de Pétri, dans un milieu idéal à leur propagation est une révolution en biologie : au lieu d’observer la maladie dans son terrain naturel d’action — l’hôpital — on l’étudie dans un milieu contrôlé — la boîte de Pétri – où, libéré de la compétition des autres vivants, le microbe peut se multiplier et se rendre visible. Alors que les bacilles diphtériques tuent dans la nature, les pastoriens domestiquent pour ainsi dire « ces animaux de laboratoire » en boîte de culture.

Pasteur entourés d’enfants

Pasteur est entouré d’enfants russes, mordus et vaccinés contre la rage en 1886 à l’École Normale Supérieure. Certains d’entre eux ont un bandage autour de la tête et sur le visage, or, on sait que 88 % des mordus à la face mourraient, en l’absence de vaccin, dans d’atroces souffrances.

Bien que le terme soit anachronique, cette cohorte de patients fait partie en un sens des premiers « essais cliniques » contre la rage. À l’époque, nous ne disposons pas encore de codes éthiques ou de réglementations spécifiquement destinées à la protection des patients.

Retrouvez toutes les informations SARS-CoV-2 sur le site de l’Institut Pasteur.

Crédits photo : © Institut Pasteur/Musée Pasteur

Crédits illustration : Vaccines at Sanofi, CC BY ND NC 2.0