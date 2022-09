Laurent Ruquier : “vulgariser la culture”, sur Paris Première

Entre les Grosses têtes, les Enfants de la télé et désormais Club Première, l’animateur ne manque pas d’activité. Cette nouvelle émission portera sa « marque de fabrique », assure-t-il à l’AFP, avec humoristes et inconnus pour le seconder. Les seconds seront recrutés suivant des distributions sauvages pour apporter un regard neuf sur les œuvres et spectacles évoqués.

Ce rebond suit le départ de On est en direct, qui avait repris en 2020 le flambeau de On n’est pas couché, qu’il animait depuis 2006, sur France 2. Mais l’adjonction de Léa Salamé, qui conserve désormais seule le programme, n’était pas du goût de Ruquier.

« L’exercice à deux est difficile, on n’a pas la même liberté. On essaye de faire en sorte que la parole soit équilibrée, c’est très frustrant », explique-t-il. Et d’ajouter : « Il y a deux types d’émissions à la télévision : celles dont le concept est plus fort que l’animateur » — comprendre : Les enfants de la télé. Et les autres « où c’est l’animateur qui fait la différence ».

Paris Première n’est pas non plus une découverte : de 2005 à 2006, il avait présenté l’émission Ça balance à Paris. « Je compte bien essayer de m’amuser et d’être heureux, ce qui m’a un peu manqué ces dernières années », du fait de l’épidémie Covid et des annulations en séries de spectacles.

Crédits photo : C8