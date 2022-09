Que se cache-t-il derrière les mots du casino ?

On dit souvent que le casino tel que nous le connaissons aujourd’hui est né à Venise au XVIIème siècle. Un premier établissement de jeu portant le nom de Di Venezia y avait ouvert ses portes pour accueillir les amateurs de jeux de cartes et de jeux d’argent en général. Auparavant, ces activités ludiques n’étaient autorisées que durant le temps du carnaval. Le doge percevait une redevance sur les recettes du casino qui avait été ouvert par Marco Dandolo, un personnage issu d’une célèbre famille patricienne vénitienne.

La roulette était certainement présente dans l’établissement Di Venezia. C’est d’abord à l’Italie que se rattache l’invention de ce jeu qui consiste à parier sur un numéro, en espérant qu’une fois le cylindre de la roulette lancée, elle s’arrête précisément sur le numéro élu. Si le terme en italien est biribi ou hoca, le mot « roulette » apparaît en France en 1716, au sein de l’hôtel de Soissons (Paris).

On bascule alors sur une bille qui, entraînée par la roue, poursuit sa course jusqu’à la fin du mouvement. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que l’alternance entre le rouge et le noir s’invite à la table. A partir du XIXème siècle, c’est un jeu qui, par sa grande simplicité, acquiert une grande popularité qui ne s’est plus démentie par la suite.

Avant de parler de Blackjack, ce qui pourrait se traduire par « valet noir » en français, on user de l’expression trente-et-un, car il s’agit d’obtenir 31 points dans ce jeu de cartes qui s’est rapidement invité dans les établissements de jeu. Les règles sont assez simples et expliquées par exemple sur EnergyCasino Blog. Le Blackjack moderne vient des États-Unis, où il s’agissait de faire 21 et non 31 points. Pour attirer davantage de clients, on propose alors la constitution d’un bonus, avec un paiement de dix contre un si l’on sort un as de pique et un valet noir, d’où le nom de Blackjack. Aujourd’hui, le jeu consiste à battre le croupier tout en ne dépassant pas le score de 21, sans quoi, on perd sa mise de départ.

Autre jeu de cartes très célèbre, et commun à présent dans les casinos, le poker. Son origine reste discutée, puisqu’il serait finalement le descendant de plusieurs jeux qui lui sont apparentés. Ainsi du brelan et de la prime en France, mais aussi d’un jeu iranien, as nas, qui était apprécié des marins, et qui fit ainsi son apparition aux États-Unis. C’est certainement la prime qui a donné le poker actuel. On y trouvait déjà des tours d’enchères, et des mains de quatre cartes dans ses différentes formes au XVIème et XVIIème siècle, en Espagne, en Italie, mais aussi en Angleterre.

Quant au terme « poker », on suppose qu’il tire son origine de l’allemand « pochen » qui a pour sens « frapper ». Ce jeu de cartes très pratiqué en Allemagne dès le XVème siècle et qui a des points communs avec la prime, débarque ensuite en France sous le nom de « poque ». Tout cela fait écho au verbe anglais « to poke » qu’on peut traduire par « donner un petit coup ».

Le jeu est donc à la croisée de l’Angleterre, de l’Allemagne et de la France, même si aujourd’hui le terme « poker » a quelque chose, dans ses sonorités, qui rappelle le monde anglo-saxon. Il faut dire que la machine publicitaire et médiatique américaine a fait son effet durant tout le XXème siècle, et notre mémoire collective, quand on parle de casino, est imbibée d’images venues d’Amérique alors que c’est bien l’Europe qui est le véritable berceau de la plupart des jeux qui sont aujourd’hui plébiscités partout à travers le monde.

Crédits illustration Pexels CC 0