“Désirs de mondes”, thème retenu pour le SLPJ 2022

Le 38e Salon du livre et la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis s'annonce, avec une affiche signée par l’auteur et illustrateur Thomas Baas, ainsi qu'une thématique, « Désirs de mondes ».

« Albums, romans, BD, documentaires, la littérature jeunesse n’a pas son pareil pour permettre aux enfants et aux jeunes d’appréhender et de questionner le monde, tel qu’il est, mais aussi pour les inviter à traverser des mondes imaginaires, inventer des horizons désirables, nourrir le goût pour l’altérité. À travers la thématique “Désirs de mondes” c’est toute la pluralité des enjeux d’aujourd’hui et de demain que cette 38e édition du Salon et les créateurs de littérature jeunesse, viendront interroger », indique l'organisation du salon dans un communiqué.

À Montreuil prendra place un grand festival littéraire sous des formes multiples avec 250 autrices et auteurs invités et

un Salon réunissant 400 éditeurs jeunesse, mais une exposition européenne d’illustrations jeunesse déployée en extérieur (accès libre et gratuit). Une journée de rencontres permettra aussi à la sphère professionnelle de se retrouver et d'échanger, au cœur de l’événement.

Parallèlement au salon, 500 espaces littéraires partenaires (librairies, bibliothèques, Centres de Culture et de Connaissance des Collèges, lieux culturels) participeront, avec des rendez-vous autour des Pépites, de La Grande Ourse 2022, de déclinaisons de l’exposition.

Enfin, des webinaires professionnels gratuits (sur inscription) seront proposés, avec les acteurs de l’édition, du livre et de l’enfance les 24 et 25 novembre 2022 pour préparer le Salon.

L’annonce de la sélection des « Pépites/Prix Salon du livre et de la presse jeunesse — France Télévisions » aura lieu le mardi 4 octobre, et celle de la « Grande Ourse », distinction honorant l’œuvre d’un artiste jeunesse (auteur ou illustrateur), le mardi 8 novembre.

Pour sa troisième saison, la Télé du Salon offrira l'occasion de savourer en famille, des directs et des émissions inédites sur l’actualité, la création, les créatrices et les créateurs de littérature jeunesse (diffusion sur les

box numériques et internet).