Quelque chose à te dire : la fusion créative de deux femmes

Béatrice Blandy, la plus grande inspiration d’Elsa. Comme elle admire cette autrice, comme elle aime ses mots ! Elle a lu tous ses ouvrages, les connaît, se sent traversée toute entière par leurs messages. Parfaitement fascinée, c’est avec une profonde tristesse qu’elle apprend le décès de l’autrice, partie à cause d’une grave maladie. Elle a laissé derrière elle son mari, Thomas, avec qui elle avait partagé trente années de mariage.

Mais aussi toute une foule de lecteurs, endeuillés eux aussi — tout comme Elsa, incapable de se réconcilier avec la perte de Béatrice, qui l’inspirait tant. Et ce, non pas seulement d’un point de vue littéraire, non : tout ce qu’elle représentait, la réussite, un talent inné, une sensibilité unique, un entourage digne d’une bourgeoise. Tout ce qu’elle n’a pas, n’a jamais eu, Elsa le voit incarné par cette femme formidable.

Si bien qu’elle décide de lui dédicacer sa prochaine publication, liant ainsi son œuvre à celle de Béatrice Blandy. Et voilà que tout commence : quelques semaines après sa publication, Thomas Blandy contacte Elsa pour l’inviter chez lui, à Paris, et discuter de son travail. Pour la remercier de ce geste envers sa femme, disparue si soudainement. D’abord hésitante, c’est le cœur battant que la jeune écrivaine se rend rue Saint-Honoré, où elle pénètre alors dans un univers si différent du sien. Tout en élégance, où l’aisance et la beauté coexistent si naturellement. Le monde de Béatrice Blandy.

Très rapidement, l’écrivaine et le veuf se lient. Leur relation se développe au point qu’une forme d’amour charnel et passionnel s’éveille. Lorsqu’elle n’est pas à Lyon pour s’occuper de son fils, Elsa prend sa valise et file jusqu’à Paris, jusque dans les bras de Thomas. Elle se glisse peu à peu dans la vie de Béatrice, dont le portrait est encore posé sur la table de chevet. Imperturbable sourire, merveilleux yeux bleus, elle hante les lieux et l’esprit d’Elsa. Elle utilise son parfum, enfile une de ses robes, s’imprègne de chaque détail. Elle va même jusqu’à se glisser dans le bureau de l’écrivaine : là, en haut des escaliers, elle pousse cette porte toujours fermée et découvre ce coin d’intimité, de créativité, où elle n’a aucunement le droit de se trouver. Rien n’a bougé depuis la disparition de Béatrice.

Même en fouillant un peu, aucune trace d’un premier jet de roman. Simplement d’étranges coupures de journaux... Elle le sait pourtant, elle le sent : quelque chose de précieux s’y cache. Et ce soupçon est confirmé lorsque l’agente de Béatrice rend visite à Thomas pour lui demander s’il avait, un jour, à tout hasard, discuté d’un nouveau manuscrit avec elle. Mieux, s’il pouvait indiquer où se trouvaient ses carnets de notes, pour voir si quelques lignes ne se cacheraient pas sur les pages. Alors que Thomas insiste sur l’inexistence d’un tel projet de roman, Elsa finit par tomber sur un véritable trésor...

« Pour une fois, il lui arrivait quelque chose, elle avait peut-être un rôle à jouer, et de premier plan. Mettre la main sur un joyau de la littérature contemporaine. Exhumer le dernier texte de Béatrice Blandy. Et qu’en ferait-elle, si elle le trouvait ? Il serait toujours assez tôt pour y penser. »

Carole Fives nous propose un délicieux thriller ancré dans le monde de la littérature, en plongeant la tête la première dans l’intimité et la psyché d’une femme à travers le regard d’une autre. Le récit est court, ne perd pas son temps, et entraîne le lecteur dans cette course étrange où le désir est au cœur de tout. Le désir d’écrire, de trouver les mots justes et d’inventer une histoire hors du commun ; plus encore, le désir d’appartenir à quelque chose de beau, d’unique. Elsa navigue entre fascination et obsession, marchant sur la pointe des pieds sur cette ligne dangereuse. Très vite, happée par l’écriture, la voici qui se perd et qui se métamorphose. Obnubilée par cette mission qu’elle s’est donnée, elle ne voit malheureusement pas ce qui l’attend. Le dénouement, lui, est aussi brutal qu’attendu.