4 timbres de collection pour les 50 ans de Gallimard Jeunesse

Bonne nouvelle pour les philatélistes, la collection va bientôt pouvoir s’agrandir. Créé en 1972 et premier éditeur de livres pour la jeunesse en France, Gallimard Jeunesse n’a cessé de créer et d’innover au service de l’enfance. Des premiers albums à la littérature, du documentaire au livre audio, de la musique à la bande dessinée, son catalogue s’enrichit chaque année de plus de 400 nouveautés, tant françaises qu’étrangères.

Les classiques d’hier y côtoient les plus grands noms de la littérature jeunesse d’aujourd’hui, illustrés par les plus grands artistes. Accompagner l’enfant dans son développement, éveiller sa curiosité, l’aider à rêver, imaginer et comprendre en lui offrant les meilleurs œuvres : cette ambition a fait de Gallimard Jeunesse, en France et dans le monde, l’éditeur privilégié des jeunes lecteurs de tous âges, des parents et des professionnels de l’éducation.

Tirée à 10.000 exemplaires, la planche bénéficie d'une conception graphique de l'agence Huitième Jour. Elle est vendue au prix de 6 €.

À partir du 21 octobre 2022, la planche de quatre timbres sera vendue dans la boutique « Le Carré d’Encre », au 13bis rue des Mathurins, dans le 9e arrondissement de Paris, par correspondance ou sur le site internet de La Poste.