Les témoins de l'agression de Rushdie placés sous protection judiciaire

La demande de protection judiciaire des témoins de l'agression de l'auteur Salman Rushdie, le 12 août dernier, a été acceptée par le juge David W. Foley, à l'issue d'une audience à Chautauqua, dans l'État de New York, ce 21 septembre. Le procureur en chef Jason Schmidt défendait cette protection en raison des soupçons sur les motivations de Hadi Matar, qui a tenté d'assassiner Rushdie : selon le procureur, Matar a probablement agi pour accomplir la fatwa qui pèse sur l'écrivain depuis 1989.

Au vu de l'« exposition » de l'attaque du 12 août dernier, perpétrée alors que Salman Rushdie s'exprimait en public, Jason Schmidt estimait qu'une protection particulière des témoins était nécessaire.

En vertu de cette ordonnance du juge, la défense de l'accusé, assurée par Me Nathaniel Barone, accédera aux informations concernant les témoins, mais anonymisées. Les données personnelles seront masquées, lorsque Matar prendra connaissance de certains éléments des témoignages.

Parmi les témoins protégés, les personnes ayant maitrisé l'agresseur, mais aussi celles qui ont porté secours à Rushdie et Henry Reese, qui animait la conférence.

L'avocat de Hadi Matar compte faire appel de la décision, estimant que « l'accusation n'a pas prouvé l'existence d'une quelconque menace, et [que] cette décision va à l'encontre des droits constitutionnels de mon client, et de son droit à un procès équitable », rapporte GoErie.

30.000 documents à examiner

L'autre décision du juge David W. Foley est aussi allé dans le sens du procureur en chef : il a en effet accordé à ce dernier un délai supplémentaire de 60 jours pour examiner l'ensemble des preuves potentielles collectées par les autorités.

Photographies, vidéos, documents Word et Excel, historiques de recherche Google, mais aussi de nombreuses captations vidéo liées à l'événement auquel Rushdie participait le 12 août doivent être étudiés par l'accusation, avant une transmission à la défense de l'accusé. Schmidt et son équipe ont désormais jusqu'à la mi-novembre pour examiner l'ensemble des documents.

Dès le 12 août, Matar avait plaidé non coupable des chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré (non prémédité, donc) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser). Il s'était exprimé dans les médias, auprès du New York Post, rapidement après son arrestation, s'étonnant de la survie de Rushdie et précisant n'avoir lu que quelques passages des Versets sataniques.

Photographie : Salman Rushdie en 2013 (Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0)