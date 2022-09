Disparition d'une icône du comics, Lily Renée Phillips

La nouvelle de la mort de l’artiste Lily Renée Phillips a été annoncée par sa famille avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux par une autre dessinatrice de renom, Trina Robbins :

« C’est avec une grande tristesse que ma sœur et moi avons le regret de vous faire part du décès de notre mère. Hier, elle est décédée paisiblement chez elle, comme c’était son souhait, après avoir vécu une vie bien remplie de plus de 101 ans. Il y a un moment pour nous tous et sa mort fait suite à la naissance de son troisième arrière-petit-enfant plus tôt cette année. Merci à tous d’avoir fait partie de sa vie dans ses années crépusculaires. Nous prévoyons d’organiser une célébration de la vie en septembre. Merci pour votre amour et votre soutien, Rick. »

Après avoir quitté Vienne, alors aux mains des nazis, Lily Renée viendra finalement s’installer à New York où elle commencera par travailler dans la publicité. Plus tard, elle deviendra auteure de comics sur des titres tels que Jane Martin, The Werewolf Hunter, The Lost World ou encore Señorita Rio de Fiction House. Le site CBR rapporte ce qu'elle raconte à son amie et historienne de la bande dessinée, Trina Robbins :

« À cette époque, je peignais des dessins tyroliens sur des boites en bois, puis j'ai trouvé un emploi au 46e étage du Rockefeller Center à l'agence de publicité Reiss. Ils me payaient 50 cents de l'heure pour dessiner des catalogues pour Woolworth's. Je gagnais aussi de l'argent et j'allais à l'école du soir, et puis je crois t'avoir dit que ma mère avait vu une annonce dans le journal pour des dessinateurs de BD ? Je suis allée chez Fiction House [l'éditeur de bandes dessinées] et j'ai été embauchée à l'essai, et ils m'ont gardée. Et puis au bout d'un an et demi, je faisais des reprises et j'ai eu une grosse prime de Noël... »

Elle fut étudiante de l’Art Students League de New York, mais aussi de la School of Visual Arts. C’est avec son premier mari Éric Peters, lui aussi réfugié viennois et caricaturiste qu’ils commenceront à dessiner les comics Abbott & Costello pendant sept longues années pour St John Publications.

Après s’être retirée du 9e art, Lily Renée travaillera sur des illustrations de livres pour enfants tout en prenant le temps d’écrire pour le théatre. Après sa séparation avec Eric Peters, elle épousera Randolph Phillips, un consultant financier fortement impliqué dans l'American Civil Liberties Union. Ensemble, ils eurent deux enfants : Nina et Rick.

Bien des décennies plus tard en 2007, à l’âge de 86 ans, Lily Renée fut invitée au San Diego Comic-Con où elle est entrée au Friends of Luly Hall of Fame. En raison de la nature inégale des crédits rendus à l’âge d’or du comics et du fait que de nombreuses femmes, dont Lily Renée, devaient utiliser des pseudonymes, il est difficile de comptabiliser tous les projets dessinés par cette artiste.

En 2007, elle reçu le prix Inkpot pour l'ensemble de sa carrière et en 2021, elle fut inscrite au temple de la renommée Will Eisner.

Crédits photo : Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (CC BY 2.0)