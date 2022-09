Moulinsart devient Tintinimaginatio, pour exploiter l'oeuvre d'Hergé

On croirait presque que Tintin s’apprête à visiter les métavers, à en lire le message de Moulinsart. Trois ans après le décès de l’auteur sera fondée la société BIL, « chargée de l’exploitation des droits d’auteurs et de la commercialisation des produits dérivés ». En 1990, BIL devient non pas Boule, mais Moulinsart, tout en conservant le même objectif.

Sauf que depuis, le nom même de Moulinsart est associé aux multiples abus de son dirigeant, une main mise sur le personnage qui rend les Tintinophiles nerveux et autres coups d’éclats.

Donc, on continue dans la même lancée, mais en changeant de raison sociale, pour s’offrir une virginité. Tintininimaginatio apparaît, poussé par d’autres motivations, assure Moulinsart : « Premièrement, nous voulions ramener le mot Tintin dans l’appellation de l’activité d’exploitation, de gestion, de commercialisation, car c’est un nom iconique qui a l’immense avantage d’être beaucoup plus reconnu au niveau international. »

Ensuite, et Mark Zuckerberg, Elon Musk et les autres s’en pourlèchent les babines, parce que cette nouvelle dénomination « traduit les perspectives nouvelles d’ouverture vers le monde virtuel, le monde imaginaire, l’imagination ». Et la société d’ajouter : « On y retrouve à la fois les idées d’image et d’imaginaire, qui sont deux des principaux fondements de l’univers d’Hergé. »

D’ailleurs, comme pour accompagner cette mutation, L’Atelier des lumières, à Paris, proposera du 21 octobre au 20 novembre, une exposition interactive consacrée à Tintin. Immersive et inédite.

À la tête de l'entreprise, on garde Nick Rodwell, devenu célèbre pour avoir contesté le droit à la parodie de Tintin, en invoquant, devant les tribunaux, la contrefaçon. Heureusement, il se trouve de nombreux amateurs et connaisseurs du petit reporter, pour veiller au grain...

En somme, il faut que tout change pour que rien ne change…

