Revaloriser les listes de fonds des éditeurs via une application

L'app est imaginée comme un pont entre les éditeurs commerciaux traditionnels et le système populaire de la sérialisation mondiale : les premiers y présenteront des nouveautés comme des titres de fonds, souvent négligés par les consommateurs, de manière innovante. Elle sera structurée pour fournir aux éditeurs un moyen de « proposer des titres qui, selon eux, seraient intéressants pour la sérialisation ».

Contrairement aux applications déjà existantes de fiction sérielle, cette nouvelle venue ne se concentrera pas sur du contenu généré par l’utilisateur (UGC), mais sera organisée et conçue comme une ressource de marché pour les livres publiés par des professionnels.

Elle sera ainsi complètement différente de Webtoon et de Wattpad (qui ont fusionné en mai 2021). Par exemple, elle viserait un public beaucoup plus large, puisque s'adressant également à un lectorat adulte. Ainsi, elle est conçue pour recevoir du contenu dans « une grande variété de genre, destiné à un public plus large et plus âgé que Webtoon ou Wattpad ».

Selon la source anonyme de Publishing Perspective, les développeurs de la plateforme seraient d’ores et déjà en contact avec « des éditeurs traditionnels et des auteurs à succès ». Et de préciser que l'application sera disponible à l’échelle internationale à la fois pour les consommateurs et les éditeurs.

La fiction sérielle a connu un regain d'intérêt significatif durant les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Sur de nombreux marchés, cette tendance a persévéré après cela et la solution en développement pourrait tirer parti de cette tendance.

La société qui travaille sur le projet, explique la source, « estime que le récit sérialisé représente une opportunité importante pour les éditeurs d’apporter un contenu nouveau et exclusif à un support en croissance rapide. Le tout en leur permettant de débloquer des revenus et de la valeur à partir du contenu du catalogue de fonds. La société voit des similitudes entre cette nouvelle opportunité de revenus pour les titres de la liste de fonds des maisons et la façon dont le streaming a débloqué de nouveaux revenus pour les studios ».

Crédits photo : Jonas Tana (CC BY-NC-ND 2.0)