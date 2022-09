Shoot the Book ! de retour à Los Angeles, en personne

La Société civile des éditeurs de langue française (Scelf), le Bureau international de l’édition française, l'Institut français et la Villa Albertine organisent la 8e édition de Shoot the Book !, à Los Angeles, le 28 septembre prochain, après deux années de rendez-vous à distance. Il reste toutefois possible de participer aux événements en distanciel.

Le lendemain, 29 septembre, d'autres entretiens sont en effet prévu, avec encore plus d'éditeurs français.

Les 15 livres présentés à un panel de producteurs à l'occasion de Shoot the Book ! Los Angeles sont les suivants :

The Art of Murder, Chrystel Duchamp (L’Archipel)

Love Me Tender, Constance Debré (Flammarion)

The Man for the Job, Lou Lubie (Dupuis)

Leawald, Dov Lynch (Éditions du sous-sol)

The Door of No Return, David Diop (La Martinière)

Rosa Dolorosa, Caroline Dorka-Fenech (La Martinière)

Tanz !, Maurane Mazars (Le Lombard)

The Goddess of Small Victories, Yannick Grannec (Anne Carrière)

Timothée Brahms and the Book of Possibilities, Aurélie Magnin, Illustrated by Vincent Pianina (Editions Thierry Magnier)

Speak of the Devil, Joseph Denize (Julliard)

The Aquatics, Osvalde Lewat (Les Escales)

Into Violence, Blandine Rinkel (Fayard)

My Part of Her, Javad Djavahery (Gallimard)

Aya of Yop City, Marguerite Abouet, Illustrated by Clément Oubrerie (Gallimard Jeunesse)

Hana Thierry, Swallows and Other Birds Names, Touria Arab-Leblondel (Milan)

Photographie : illustration, SPDP, CC BY 2.0