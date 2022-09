Réédition du premier livre de Proust, qui entraîna un duel au pistolet

Toute grande maison d’édition qui se doit propose sa revue, que ce soit Grasset et la Règle du jeu, les éditions de Minuit et Critique ou encore la récente Année Zéro, dirigée par Yann Moix et publiée par Bouquins. Prestige, tradition, premiers pas des futurs auteurs qui comptent, mais pour la rentabilité, il faudra repasser… La plus célèbre, lancée par Gaston Gallimard en 1908, La Nouvelle Revue française (NRF), respire toujours, mais change du tout au tout : Une nouvelle directrice, Maud Simonnot, deux numéros par an pour remplacer un rythme bimensuel, et un nouvel accent mis sur les thèmes de société.