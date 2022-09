Donner sa voix pour permettre à tous de lire

Grâce aux nouvelles technologies, le secteur de l'édition adapté a vu se multiplier outils et modes de diffusion, mais il repose encore énormément sur les activités associatives et bénévoles. L'adaptation des textes pour les personnes empêchées de lire, parce qu'elle réclame beaucoup de temps et de ressources, reste l'apanage de structures comme l'Association des Donneurs de Voix.

Cette dernière trouve son origine dans une expérience malheureuse, celle de Charles-Paul Wannebroucq, ophtalmologiste installé à Lille. « Après un accident de ski qui lui a valu une jambe cassée, il s’est mis aux livres audio sur K7, découvrant ainsi ce mode de lecture », rappelle Pierre-Marie Lecerf, président national de l'association. « Il a voulu créer quelque chose autour de la voix et de la lecture avec le Lion's Club, dont il était membre. »

En avril 1972, l'association est officiellement fondée, avec l'ouverture de la première « Bibliothèque sonore » en fin d'année. En raison de son activité professionnelle, Charles-Paul Wannebroucq a immédiatement vu l'intérêt de la lecture audio pour ses patients, et l'association s'adresse encore à cette catégorie de lecteurs et de lectrices aujourd'hui.

Depuis la première, à Lille, les bibliothèques sonores ont essaimé : une centaine, réparties sur tout le territoire, se dénombre aujourd'hui, tenues par des bénévoles. Toute l'association repose d'ailleurs, « à 99,9 % », sur le bénévolat, et ne compte que deux salariés, sa secrétaire administrative et sa comptable.

Ces bibliothèques sont fréquentées par des personnes empêchées de lire en raison de problèmes physiques ou moteurs, avec la naissance d'une « forte demande de jeunes qui présentent des problèmes cognitifs, notamment dyslexiques », indique Pierre-Marie Lecerf. À la présentation obligatoire d'une certification s'est substitué un engagement sur l'honneur pour pouvoir profiter des services et des collections de la structure.

Utilité publique

Depuis les K7, les supports de lecture de l'association ont bien entendu évolué : le CD a été largement adopté, pendant plusieurs années, avant l'irruption des cartes mémoire, clés USB et, désormais, des téléchargements directs. Cependant, la bascule vers une dématérialisation totale des échanges n'est pas à l'ordre du jour, confirme le président de l'association : « Une population assez importante a encore recours aux CDs, par les retraits dans les bibliothèques ou les envois postaux. » Grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique, l'ADV jouit d'expéditions et de retours sans frais.

Les statistiques de prêt de la structure rendent compte de cette physique des échanges qui perdure : 190.000 titres prêtés en 2021, quand les téléchargements représentent 36.000 opérations sur l'année. Une certaine différence de volume qui s'explique aussi par les catalogues eux-mêmes : 300.000 titres sont disponibles dans les catalogues des bibliothèques, mais 17.000 seulement sont téléchargeables.

La constitution de ces références repose évidemment sur l'investissement des bénévoles, les “Donneurs de voix”. « L'association réunit 2000 bénévoles environ, dont 1000 donneurs de voix », détaille Pierre-Marie Lecerf. Les autres sont des « donneurs de temps », non moins indispensables puisqu'ils assurent les permanences des bibliothèques du territoire.

Les « donneurs de voix » travaillent à leur domicile, avec, comme prérequis, la maitrise de leur ordinateur personnel, l'amour de la lecture à voix haute et la capacité à accorder le temps nécessaire à l'enregistrement d'un livre audio. « Nous assurons une petite formation pour la personne, avec l'installation et la prise en main du logiciel Audacity. Nous pouvons aussi conseiller pour l'acquisition d'un micro adéquat, ou en prêter un. » L'enregistrement peut ensuite démarrer, avec quelques conseils supplémentaires : choisir un ouvrage plutôt court pour ses premiers pas, prendre son temps, mais travailler régulièrement. 3 à 4 mois sont nécessaires pour l'enregistrement, en moyenne, permettant d'obtenir un résultat qui « repose sur la voix humaine », une des spécificités de l'association.

Pour les bénéficiaires des services de l'association, l'ADV propose une mise à disposition d'appareils de lecture, pour les CD, USB et cartes mémoire. « Nous achetons des lecteurs Victor, de la société HumanWare, que nous cédons ensuite à prix coûtant, avec des facilités si nécessaire, ou que nous pouvons prêter pour une certaine durée », explique le président de l'association.

Numérisation et crise du bénévolat

Si les supports physiques tiennent encore le haut du pavé, une nécessaire numérisation, des documents, mais surtout des outils, s'est imposée. Lorsqu'il prend la présidence de l'association, Pierre-Marie Lecerf commande un audit de l'association avant de mettre en œuvre l'installation d'un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB), plus précisément Orphée, de C3rb.

L'implémentation de la solution, pratiquement arrivée à son terme, permet aux catalogues des différentes Bibliothèques sonores de communiquer, pour une mise en commun des informations et des titres. Du côté du téléchargement, les possibilités s'ouvrent : le catalogue de la bibliothèque de Marseille devient accessible à un utilisateur basé dans l'est de la France.

L'adoption de ce SIGB permettra aussi prochainement au réseau de l'ADV de participer à la mutualisation des textes adaptés proposée par la plateforme Platon de la Bibliothèque nationale de France : tous les textes enregistrés le sont désormais au format DAISY, le standard en matière d'accessibilité.

L'association dispose aussi d'un pôle jeunesse et scolaire, qui se développe et travaille avec plusieurs établissements scolaires, selon les régions académiques.

Pour apporter aux quelque 20.000 audiolecteurs bénéficiaires des lectures adaptées, dans tous les domaines éditoriaux, le besoin en bénévoles est constant. Si la trésorerie bénéficie du soutien des membres du Lion's Club et du Rotary, ainsi que des aides des départements et des communes — qui servent essentiellement à aider les bénéficiaires à s'équiper —, les effectifs sont plus complexes à maintenir au niveau.

« Devenir donneur de voix peut être assez souple, avec l'activité à domicile, mais nous devons aussi recruter des donneurs de temps, ce qui s'avère plus compliqué depuis quelques mois », remarque Pierre-Marie Lecerf. À l'heure de son demi-siècle d'existence, l'ADV s'attachera donc à consolider deux réseaux : celui des bénévoles et l'autre, plus technique et tout aussi important, qui relie les catalogues des bibliothèques.

Photographie : illustration, Sergiy Galyonkin, CC BY-SA 2.0