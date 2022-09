Sylvie Germain remporte le Prix Cabourg du roman 2022

Par ce prix, le jury a souhaité remarquer un livre « fort, puissant, original, à la qualité d’écriture exceptionnelle, mais aussi marquer sa solidarité avec une auteure qui avait été menacée et harcelée sur les réseaux sociaux par des lycéens ayant jugé l’extrait de Jour de colère, proposé à l’épreuve du baccalauréat de français, trop difficile ».

Habituée des prix littéraires, Sylvie Germain a notamment obtenue le Prix Femina 1989 pour Jour de colère (Gallimard).

Le résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul, Daphné et Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit porter un déguisement évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au drame. L'un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques mois plus tard, c'est au tour d'un autre convive de se rompre le cou en dégringolant des escaliers.

Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les serveurs qui officiaient, et notre intense désir de réparation ? Dans ce très beau livre, rythmé comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à peu pénétrer dans le coeur des ténèbres de l'homme. Elle nous rappelle ici plus intensément que jamais que le désespoir n'exclut ni l'espérance ni la consolation.