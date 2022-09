La couvée : le destin et ses caprices

« Exister demande un effort constant pour rester en vie. Il y a des gens pour qui ça semble facile. Les poules ne donnent pas cette impression. Les poules meurent soudainement et sans explication. » Chaque saison apporte sa dose de malheur : les nuits brutales de l’hiver, avec des températures vertigineuses qu’un petit radiateur ne peut pas contrer ; un été aux chaleurs sans nom ; le vent, la grêle, toutes les intempéries se succèdent, malmenant la narratrice et ses quatre poules, de la même manière que les prédateurs en tout genre et autres virus sournois.

Le premier roman de Jackie Polzin raconte une histoire à l’apparence simple, qui recèle en réalité une multitude d’idées. En plus de proposer un accent touchant sur ces animaux qui font partie de notre quotidien — grâce à leurs œufs qui nourrissent des populations entières —, La couvée s’articule comme un récit méditatif, un chapitre après l’autre. La narratrice ne s’attarde que très rarement sur sa propre personne : à la place, elle nous propose d’observer le monde à travers un regard sans jugement, parfois surprenant de naïveté.

Elle décrit son mari, un peu excentrique, qui se focalise sur ses recherches et peine parfois à exprimer ses sentiments, sans pour autant se comporter de manière insensible. Elle décrit aussi sa mère, qui vit seule dans sa maison où elle élève de nombreuses bêtes, avec une personnalité bien à elle. Enfin, elle décrit son amie, une femme qui travaille en tant qu’agente immobilière, toujours à l’affût d’une nouvelle propriété à vendre.

Les moments où la narratrice se confie, elle le fait avec tact, avec une tendresse à fleur de peau, comme pour nous épargner sa douleur. C’est à travers ces révélations que le récit lui-même s’élève, alors que l’importance de ces quatre poules devient évidente.

Surtout lorsqu’il est clair, dès le début, que tout sera loin d’être simple. Pire encore : le mari de la protagoniste attend une réponse pour un emploi dans un autre état, loin de leur campagne. Loin aussi, donc, de la possibilité de prendre soin de ces petites bêtes, qui prennent tant de temps et de place. La promesse d’un déménagement transforme cette amitié étrange entre une femme et ses poules, jusqu’à la rendre d’autant plus attendrissante.

L’autrice nous offre donc un portrait sensible et authentique d’une vie comme une autre, déchirée par un drame silencieux, et recomposée, recousue, petit à petit. C’est simple, c’est juste, et ça brise le cœur de la plus délicieuse des manières — avec, tout de même, la promesse d’un lendemain meilleur.