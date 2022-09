Monsieur personne, le nouvel album onirique de Joanna Concejo

Cet album de Joanna Concejo, préalablement publié à Milan en 2008, propose un pont particulièrement séduisant entre ses albums narratifs plus calibrés pour le secteur jeunesse (Grand et Petit par exemple) et ses autres productions plus contemplatives qui développent une approche plus sensible du récit (comme M comme mer ou Sénégal). Ainsi, l’histoire de Monsieur personne se déploie simplement, avec justesse, tout en posant une ambiance étrange pour terminer sur une note fantastique qui surprend dans cet univers qui prend racine dans un univers tangible

L’autrice commence par présenter l’environnement du personnage et surtout son invisibilisation, semblable à tout à chacun coincé dans la fourmilière grouillante des villes où le superficiel affleure comme définition de l’individualité. Puis, pénétrant dans le quotidien du personnage, elle brosse une vie morne ponctuée de tâches anodines. Mais un certain décalage arrive déjà par l’image qui se soustrait à la simple illustration du texte, mais propose au contraire une distance, non pas une contradiction, mais une ouverture, qui introduit une dissonance dans le récit.

Puis arrivent les dernières pages au cours desquelles l’illustratrice dépeint une activité fabuleuse : ce monsieur personne que personne ne remarque, dont le nom même signe sa transparence aux yeux de la société, se trouve finalement embellir quotidiennement la vie des habitants du monde : en cachette, au fin fond de la nuit, il fabrique des étoiles.

Cet album est empreint de mélancolie et d’une grande douceur. Assez mystérieux, on suit le fil du récit suivant ses différentes parties qui en dynamisent la lecture. L’autrice semble parfois adopter des formules narratives caractéristiques des albums jeunesse (l’énumération par exemple) pour jouer avec et apporter une touche d’onirisme qui confère à l’histoire une profondeur supplémentaire, presque surréaliste.

Comme toujours, la beauté des images de Joanna Concejo nous emporte dans un univers en mouvement où la plasticité des dessins émeut autant que ce qu’ils représentent. Jouant sur la multiplicité des techniques, l’autrice construit un cheminement graphique tout aussi immersif que peut l’être l’histoire. La disparité des compositions interroge et invite à une contemplation qui ne chercherait pas à tout prix le sens, mais aussi la sensation. Aussi intelligent que saisissant, captivant le regard autant que berçant l’esprit, Monsieur personne démontre encore une fois toute la richesse de l’œuvre de Joanna Concejo, qui compte sans nul doute parmi les illustratrices jeunesse les plus fascinantes actuellement.

Soulignons le très beau travail des éditions Format qui, d’album en album, continuent d’affirmer une ligne exigeante qui conjugue avec bonheur poésie graphique et lyrisme narratif.