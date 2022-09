Amazon devant un tribunal de Californie : marketplace to be...

Le procureur de Californie, Rob Bonta, le pointe dans un document accablant pour la firme : 84 pages établissant les multiples infractions à la loi Cartwright (fédérale) ainsi que la législation californienne : selon lui, les conditions imposées « entravent la capacité d’autres revendeurs en ligne à se montrer compétitifs, contribuant alors à la domination d’Amazon sur le marché de la vente au détail ». Corollaire : ce comportement nuit tant aux commerçants qu’aux consommateurs puisque les prix se retrouvent fixés, échappant alors à toute forme de concurrence.

Bonta n’y va pas avec le dos de la cuillère, bien que répétant une fois de plus des arguments déjà entendus. Puisque l’attitude d’Amazon a des répercussions sur le pouvoir d’achats des Californiens, il entend sévir. « La réalité est la suivante : bon nombre de produits que nous achetons en ligne seraient moins chers, si les acteurs du marché n’étaient pas mis sous pression. »

Et de rappeler quelques éléments factuels d’envergure : Amazon est leader aux États-Unis en tant que cybermarchand, avec plus de 160 millions de clients Prime – nota bene : la population américaine est de 334,8 millions d’habitants en 2022, selon l’ONU. Près d’un citoyen sur deux serait alors client d’Amazon…

En outre, 89 % des consommateurs sont enclins à acheter sur ce site, plutôt qu’ailleurs et 96 % des clients Prime privilégient systématiquement la société au large sourire jaune. Mieux, 74 % des répondants se rendent directement sur le site dès qu’ils ont identifié un achat à opérer. (étude Feedvisor de 2019)

Revendeurs en otages

Dans ce contexte, les conditions commerciales qu’endurent les utilisateurs sapent tout le secteur. Le procureur évoque « des sanctions drastiques » à l’encontre de ceux qui pratiqueraient des tarifs plus avantageux sur d’autres plateformes. Voilà qui conduit à une stabilisation artificielle des prix, nivelée par la domination et les accords forcés.

La plainte souligne également qu’Amazon dispose des moyens pour augmenter les tarifs — et l’aurait d’ailleurs fait, au détriment des clients. Or, les vendeurs tiers ont aussi subi des hausses de frais, sans plus pouvoir se sortir de cette situation.

En cas de condamnation, l’entreprise risque quelques légers dommages. En effet, Bonta réclame l’interdiction et la disparition de ces contrats anticoncurrentiels — et que la société renonce à ce contrôle des prix.

Il souhaite également qu’un inspecteur, mandaté par le tribunal (et aux frais d’Amazon…), s’assure que l’ordonnance du tribunal soit respectée. Mais le plus beau reste à venir : la cour entend que des dommages-intérêts soient versés aux commerçants, pour compenser les préjudices subis. Et, cerise sur le gâteau, qu’Amazon « restitue les gains mal acquis et s’acquitte de pénalités qui dissuaderont d’autres entreprises envisageant des agissements similaires ».

Lors d’une conférence de presse, relayée par le New York Times, Rob Bonta a insisté sur les mesures coercitives à l’encontre des fournisseurs. Car l’un des paradoxes, et non des moindres, réside dans le fait que d’autres plateformes de vente appliquent des frais inférieurs à ceux d’Amazon. De quoi aboutir à ce qu’un même produit soit vendu moins cher. Mais leurs témoignages soulignent qu’ils préfèrent alors augmenter le coût, pour éviter le châtiment amazonien.

Pas d'autres choix

Être banni de la marketplace — dans un cas extrême — représenterait des pertes lourdes en chiffre d’affaires. Selon les données du dernier trimestre, 57 % des transactions d’Amazon s’effectuent à travers les marchands tiers. Ces derniers versent une commission pour bénéficier de la visibilité et de la clientèle : au cours des 12 derniers mois, la firme a engrangé plus de 100 milliards $ avec cette manne.

Rappelons également que le District de Columbia planche actuellement sur une procédure similaire : bien que la cour ait rejeté l’affaire en mars, prétextant un manque de preuves, le procureur général a fait appel de la décision.

Par ailleurs, la Federal Trade Commission ainsi que l’Union européenne se sont amplement penchées sur ces problématiques. Et les avocats d’Amazon mènent une guerre juridique autant que de communication, pour se dépatouiller de ces embarrassantes actions. Un porte-parole réfute évidemment les accusations, répétant que « les vendeurs établissent leurs propres tarifs pour les produits commercialisés dans notre magasin ».

Et de vanter la politique de prix bas que l’on pratique en ligne, autant que l’offre considérable. « Comme tout commerce, nous nous réservons le droit de ne pas valoriser auprès des clients des offres qui ne proposeraient pas des prix compétitifs. »

Avant de conclure, avec un sourire (large et jaune, bien entendu) : « La demande du procureur général, forçant Amazon à établir des prix plus élevés pour les consommateurs va, curieusement, à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust. » Bonta estime pour sa part qu’il réussira, là où le cas Columbia a pour le moment échoué, de par la quantité de documents fournis. Il estime avoir procédé à plus de recherches qu’aucune autre action en justice antérieure sur le sujet.

Reste à voir ce que le tribunal en pensera…

