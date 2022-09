Haruki Murakami par ses t-shirts : T

Rédiger une autobiographie en passant par une collection de t-shirts, voilà le projet de T, qui aurait pu être titré Autobiographie de l'auteur en porteur de t-shirts. Traduit du japonais par Hélène Morita, le livre d'Haruki Murakami sera publié par les éditions Belfond le 10 novembre 2022, aux côtés de nouvelles éditions de Kafka sur le rivage et La Ballade de l'impossible, deux titres parmi les plus connus de l'auteur.

« Je ne suis pas un collectionneur passionné, et pourtant il semble bien que dans ma vie se dessine comme une tendance, une espèce de leitmotiv : j’entasse toutes sortes de choses. Malgré mon indifférence, les objets, comme s’ils étaient mus par une volonté propre, s’accumulent autour de moi », reconnait l'écrivain.

« Et parmi tous ces objets qui semblent s’entasser d’eux-mêmes : les t-shirts. Ce sont des articles bon marché et, dès que j’en repère un qui me paraît original, je l’achète. On m’en offre aussi régulièrement, sans compter ceux que je reçois à chaque marathon. Il y a également ceux que j’achète lors de mes voyages plutôt que de m’encombrer de vêtements de rechange », poursuit l'auteur.

Cette petite tendance à l'accumulation de t-shirts aux logos et motifs les plus variés s'était notamment exprimée à travers une collaboration spéciale entre l'auteur et la marque Uniqlo. Murakami avait supervisé une collection de 8 t-shirts, décorés par des illustrations de Masaru Fujimoto.

À travers ces centaines de vêtements accumulés presque malgré lui, Murakami se racontera, ainsi que différents événements qui se trouvent associés, logiquement ou non, avec tel ou tel t-shirt.

« Lequel de mes T-shirts a le plus de prix pour moi ? Je crois que c’est le jaune, celui qui porte l’inscription “Tony Takitani”. Je l’ai déniché sur l’île Maui, dans une boutique de vêtements d’occasion et je l’ai payé un dollar. Après quoi j’ai laissé vagabonder mon imagination : Quel genre d’homme pouvait bien être ce Tony Takitani ? J’ai écrit une nouvelle dont il était le protagoniste, nouvelle qui ensuite a même été adaptée en film [réalisé par Jun Ichikawa en 2004, NdR]. Tout cela pour un dollar ! De tous les placements que j’ai réalisés dans ma vie, celui-ci a sans doute été le plus avantageux. »

Né à Kyoto en 1949 et élevé à Kobe, Haruki Murakami a étudié le théâtre et le cinéma, puis a dirigé un club de jazz, avant d’enseigner dans diverses universités aux États-Unis. En 1995, suite au tremblement de terre de Kobe et à l’attentat du métro de Tokyo, il décide de rentrer au Japon.

Ont notamment paru chez Belfond Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil (2002), Kafka sur le rivage (2006), L’éléphant s’évapore (2008), Autoportrait de l’auteur en coureur de fond (2009), la trilogie 1Q84 (2011 et 2012), Underground (2013), le recueil de nouvelles Des hommes sans femmes (2017), Le Meurtre du Commandeur, livres 1 et 2, De la musique – Conversations (2018), Profession romancier (2019) et Première personne du singulier (2022). Tous les ouvrages de Haruki Murakami sont repris chez 10/18.

Photographie : Haruki Murakami en 2018 (Ministerio Cultura y Patrimonio, domaine public)