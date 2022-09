Le crépuscule de Shigezo, ou la condition féminine au Japon

Akiko est au four et au moulin. Elle travaille à plein temps, mais s’occupe aussi de sa famille, en particulier de son beau-père Shigezo, devenu sénile. Ce dernier ne reconnaît plus qu’elle. Il ne reconnaît plus ses propres enfants.

Bien que son beau-père l’ait critiquée durant toute sa vie, c’est elle qui s’occupe de lui. Son mari en effet ne l’aide que très rarement. C’est elle qui prépare les repas, fait les courses, se lève la nuit pour accompagner son beau-père aux toilettes, etc. Il en est de même chez les familles voisines.

Pourtant la situation des femmes n’est pas totalement négative, au contraire. Akiko en effet à force de s’occuper de son beau-père s’attache à lui. Une relation d’affection se noue entre eux deux, et l’auteure montre que le dévouement de la jeune femme est récompensé.

Obligée de réduire son temps de travail pour s’occuper de son beau-père, Akiko s’épanouit finalement dans cette nouvelle organisation. « Depuis qu’elle ne travaillait que trois jours par semaine, le salaire d’Akiko avait baissé, mais elle était toujours accueillie au bureau par des sourires et ne craignait plus de perdre sa place. D’un autre côté, les quatre jours qu’elle passait à la maison lui permettaient d’apprécier le temps libre et les joies simples de la vie de femme au foyer », relate l’auteure.

Le roman montre de plus que les hommes uniquement tournés vers le travail tombent plus souvent dans le gâtisme une fois à la retraite que les femmes, qui ont un meilleur équilibre entre travail et vie de famille.

En dépit de cette vision positive de la vie des femmes (le roman se situe dans les années 1970), le Japon est toujours très en retard en matière d’égalité des sexes.

Selon le Forum économique mondial, il occupe d’ailleurs la 121e place sur 153 pays en matière d’égalité hommes femmes, derrière le Bangladesh, le Sénégal ou encore les Émirats arabes unis…

L’auteure, Sawako Ariyoshi (1931-1984), surnommée la « Simone de Beauvoir du Japon », a écrit plus de vingt romans, dont quatre ont été traduits en français à ce jour, réédités récemment par le Mercure de France. Son œuvre est essentiellement tournée vers la condition féminine.