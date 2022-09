Afrique : étendre la lecture par l'offre numérique

Dans Les Échos, on apprend ainsi que le service de streaming, fort de 1900 éditeurs partenaires à travers le monde, a multiplié par vingt ses abonnés entre l’espace de trois ans. Avec une perspective de 8 millions € de chiffre d’affaires pour 2022, l’entreprise se rapprocherait d’un équilibre économique encore délicat.

Passée d’une offre gratuite à un modèle illimité pour 10 €/mois, Youscribe indique reverser 60 % de ses revenus aux éditeurs — suivant un modèle de paiement à la page. Et son projet centré sur le continent africain s’est rapidement esquissé, nouant de multiples accords avec des opérateurs téléphoniques locaux : au Maroc, en Côte d’Ivoire, ou encore au Sénégal, c’est également avec Orange que la bibliothèque travaille pour élargir son spectre.

« On joue un rôle de diffuseur-distributeur sur des territoires où les coûts d’acheminements sont très élevés pour les éditeurs français et où ils peinent à toucher des lecteurs », indique le créateur. Les offres varient de 15 centimes d’euros la journée à 80 centimes la semaine.

Et Juan Pirlot de Corbion d'ajouter : « On a lancé notre offre en anglais en Afrique du Sud où on compte 12.000 abonnés et on va continuer à l’élargir à des pays africains anglophones comme le Nigeria ou le Ghana. On veut aussi la version française, à terme, au Québec et au Moyen-Orient. »

