Le patrimoine local ne vit que s’il est reconnu et admiré

Bonjour, Claude. Comment va la vie en Normandie ?

Claude Rayon : La Normandie, ce vieux pays qui a accueilli nos ancêtres vikings, a fait le dos rond sous la canicule. Province de terre et de mer, elle s’en est sortie plutôt bien dans ce monde en réchauffement climatique et politique. Je ne l’ai jamais vraiment quittée et, en m’offrant ses paysages variés et étonnants, son Histoire, elle m’en a toujours récompensé. Tout comme ses gens, un peu taiseux, mais si chaleureux.

Après avoir fait des études universitaires suite à une vie professionnelle bien remplie, tu es maintenant un historien connu dans ta région. Peux-tu nous raconter ton parcours ?

Claude Rayon : L’Histoire m’a toujours passionné et, au terme d’une carrière dans l’Éducation nationale, je me suis rendu compte que, pour que cette passion puisse s’épanouir pleinement, il était indispensable de repasser par la case « Université ». Celle de Caen, réputée pour la qualité de ses enseignements de l’Histoire, était là, et m’attendait.

Le Diplôme d’université d’Études normandes et le Master d’Histoire médiévale obtenus en 2018 m’ont permis de solidifier mes connaissances et de les orienter vers un but passionnant et positif : étudier et catégoriser les édifices religieux normands du haut Moyen Âge, entre le Xe siècle et la première moitié du XIe siècle. C’est ce que je fais désormais dans le cadre du Programme Commun de Recherche au niveau régional avec d’autres historiens et archéologues. D’ailleurs, je tiens ici à saluer et remercier, maîtres et ami(e)s, qui m’ont mis le pied à l’étrier. Ils se reconnaîtront, je pense.

Tu crois beaucoup à la défense du patrimoine local. Comment cela se manifeste-t-il de manière concrète ?

Claude Rayon : Le patrimoine ne vit que s’il est reconnu et admiré. C’est la première façon de le défendre. Ensuite, on peut l’étudier en devenant érudit ou chercheur et en vulgarisant les connaissances acquises ou en s’engageant avec une association dans laquelle matériellement ou financièrement on le fera vivre, ou revivre. J’essaie de faire un peu tout cela. Mais chacun fait ce qu’il peut. Tout engagement est positif et respectable. Le plus dur est souvent d’influencer les gens de pouvoir. C’est aussi une autre de nos tâches. Mais ce n’est pas la plus aisée.

Question classique dans ActuaLitté — quel est ton usage des bibliothèques ?

Claude Rayon : J’en ai un usage très ciblé, car je ne les fréquente surtout que pour leur aspect pratique dans le cadre de mes recherches. Cela peut aller de la petite médiathèque du canton qui a gardé l’exemplaire introuvable d’un érudit local à la grande bibliothèque universitaire de la faculté de Caen avec ses annexes spécialisées si précieuses ou les indispensables archives départementales.

À ce sujet, je tiens à souligner, pour leur rendre hommage, l’extrême disponibilité et les compétences des personnels de ces bibliothèques. J’insisterai sur un fait : celle ou celui qui œuvre dans une bibliothèque plutôt dédiée à la Recherche possède des compétences précieuses qui ne devraient pas être galvaudées ! Des manuscrits ou des ouvrages spécialisés ne se consultent pas comme des romans ou des DVD, ceci dit sans mépris aucun pour les romans que j’aime aussi.

Autre question classique dans ActuaLitté — quel est ton usage des livres numériques ?

Claude Rayon : Lorsque je consulte des livres numériques, c’est à l’occasion de recherches en me tournant vers des ouvrages anciens numérisés. D’ailleurs, je trouve que ces derniers ne sont pas assez nombreux et qu’un effort devrait être fait dans ce sens, car ils sont inconnus des tablettes et systèmes où l’on ne trouve qu’en majorité des romans. J’aimerais aussi consulter des ouvrages savants, en tous lieux ou tous temps. Y compris, sur une chaise longue, l’été à la plage.

Et la musique avec Strand Hugg, ton groupe de folk marin ?

Claude Rayon : La musique est aussi un puissant moyen de s’exprimer et de communiquer. C’est universel ! La musique raconte des histoires, façonne des échanges et crée des rencontres. Rien de plus fort qu’une personne qui vous dit, après un concert, que vous l’avez emportée dans ce monde de notes et de mots qui est un peu de votre univers.

Et la cuisine ?

Claude Rayon : Je suis épicurien et j’adore cuisiner. Manger bien et bon est important. Et je cuisine pour partie ce qui vient de mon jardin, car garder les pieds accrochés à la terre, faire pousser une plante en respectant la nature, dans un cadre que l’on respecte, ne peut que nous rendre la « tête bien pleine » et bien faite… comme disait Rabelais.

Merci, Claude, et bon vent pour tes projets.

Crédit photo : Strand Hugg