Prix Vialatte 2022 : les quatre ouvrages finalistes

Créé en 1991, à l’initiative du journal La Montagne dont il a été longtemps chroniqueur, le prix Alexandre Vialatte se fixe pour objectif de « récompenser un écrivain de langue française dont l’élégance d’écriture et la vivacité d’esprit soient source de plaisir pour le lecteur ».

En préalable de leur travail délibératif, les membres du jury se sont à nouveau accordés sur la manière dont leur choix allait être guidé, en soulignant que le livre retenu devrait compter « un peu de fantaisie et de malice, une érudition qui ne donne pas de leçon » et qu’il permette la découverte d’un auteur « notoirement méconnu ».

La sélection finale du prix est la suivante :

Anne Akrich, Le sexe des femmes, Éditions Gallimard

Philippe B. Grimbert, La revanche du prépuce, Le Dilettante

Judith Housez, Chateaubriand à Saint-Tropez, Les Equateurs

Bernard Quiriny, Portrait du baron d’Handrax, Rivages

Pour rappel, dix ouvrages avaient été nommés lors d’une première sélection en juin dernier.

Le jury du prix est, cette année, composé des personnalités suivantes : Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, aujourd’hui décédé, fils d’Alexandre ; Jacques Letertre, président de La société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte ; Florence Sultan, directrice Centre France Livres et des éditions de Borée ; Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ; Astrid Eliard, romancière et essayiste, ancienne chroniqueuse au Figaro littéraire, enseignante à Clermont-Ferrand ; Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte et Jean Brousse, éditeur, membre permanent.

En 2021, le prix avait récompensé Philibert Humm pour Les tribulations d’un Français en France (Éditions du Rocher). Ce dernier est aussi membre du jury pour désigner son successeur.

