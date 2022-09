À vendredi, Robinson, dialogue entre Godard et Ebrahim Golestan

Cette coproduction franco-suisse réunit deux figures marquantes de l'art mondial, JLG d'un côté et Ebrahim Golestan de l'autre, tous deux « au crépuscule de leur vie ». Un dispositif de courrier vidéo leur permet d'échanger, sans jamais se retrouver dans la même pièce.

« Commençons par une correspondance », proposa lui-même Godard, « peut-être que ça ne correspondra pas. Ebrahim peut m’envoyer une lettre par e-mail ce vendredi, et moi je lui répondrai vendredi prochain. Donc, à vendredi, Robinson ! » Autant d'occasions de confronter des points de vue sur le cinéma, l'art, la vie.

Deux des intellectuels les plus marquants du XXe siècle — l’écrivain et cinéaste iranien Ebrahim Golestan, 99 ans, et Jean-Luc Godard, incarnation totale du cinéma, 91 ans — entreprennent de dialoguer au crépuscule de leur vie. À défaut de pouvoir les réunir, Mitra Farahani instigue une correspondance visuelle, sonore et écrite entre les deux artistes : durant vingt-neuf semaines, chaque vendredi, chacun se met en scène dans un « courrier vidéo », non sans humour et clairvoyance…