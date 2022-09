La malédiction de la Madone : amoureuse vengeresse

« Pupetta, on la surnommait ainsi pour les traits délicats de son visage, dont les pommettes hautes, les lèvres montées en forme de cerise, le teint de porcelaine, si rare chez les Napolitains, contrastant avec le brun de sa crinière, et l’impassible expression de ses grands yeux noirs, rappelait le visage d’une poupée. » D’apparence douce, charmante et encore naïve, notre protagoniste brûle d’un désir de liberté, d’amour, d’un destin unique.

À tout juste 19 ans, la voici qui participe à un concours de beauté. Ce jour-là, Pasquale Simonetti pose ses yeux sur elle — aussitôt charmé. Cette rencontre, fulgurante, marque le début d’un destin dramatique. Car cet homme, bien qu’élégant et poli, n’est autre qu’un riche parrain de la Camorra. Coup de foudre, donc, qui mène aux premiers rendez-vous, aux premières confidences, aux premiers ébats. Très vite, le mariage, l’officialisation de cette union passionnelle devant leurs proches — le début d’une vie à deux, une vie d’amour, alors que Pupetta se sait d’ores et déjà enceinte.

Tout, en apparence, est parfait. Or, dès les premières semaines, Pupetta reconnaît qu’elle répète, bien malgré elle, le même schéma existentiel que sa mère traversait avant elle : celui qui résulte d’un mariage avec un homme qui, chaque jour, risque de voir la balle d’un revolver venir se loger dans son crâne, son estomac, son cœur.

Et la voici, épouse, future mère, qui commence seulement maintenant à connaître la peur — celle de tout perdre, déjà, si vite. Malheureusement, la vie lui donne raison : seulement quatre-vingts jours après la cérémonie, Pasquale est assassiné. Et, sur son lit de mort, il donne à Pupetta, dans un ultime soupir, le nom de son meurtrier : Gaetano Orlando.

Seule, déjà veuve, enceinte de six mois, Pupetta laisse la colère l’envahir toute entière. Prendre tout l’espace que l’amour prenait dans son cœur. Elle ne lui faut qu’une chose : la vengeance. Elle qui, quelques mois auparavant, n’avait pas osé appuyer sur la détente, se voit désormais organiser l’assassinat de l’homme qui lui a volé son mari, à tout jamais. Quitte à mourir à son tour. Quitte à rejoindre Pasquale dans les bras de Dieu. Mais son fils ? Comprendrait-il ? Abandonné, orphelin, vivrait-il heureux ? Aimé ?

La malédiction de la Madone s’inspire de faits réels. Pourtant, le roman de Philippe Vilain propose une vision bien personnelle de Pupetta, qui devient un personnage à part entière de ce récit de vendetta. Fascinante, sanguine, elle laisse sa fierté et ses instincts la guider, et cela même jusqu’au bout de cette quête vengeresse qui l’aveugle.

Ce qui, malgré sa fuite, la mène finalement jusqu’en prison où, là aussi, elle garde la tête haute. L’auteur nous offre ici un portrait mi-historique, mi-romancé, dans lequel sa plume fluide et précise permet de plonger au cœur de ce coin d’Italie et de ces évènements tragiques.