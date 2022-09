Librairies : fin de la CVAE, quel avenir pour le Label LIR ?

Les amateurs éclairés le savent : LIR permet une exonération de CET – qui se divise en deux sous-impôts, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

D’après les données du Syndicat de la librairie française, la CET représente entre un tiers et la moitié du résultat net d’une librairie. Qu’impliquerait alors que la CVAE disparaisse totalement, comme l’avait assuré la Première ministre, Élisabeth Borne — lors de son discours de politique générale.

Cette mesure devait arriver avec la loi de Finances 2023, à l’automne, donc, mais Bruno Le Maire, en a précisé les contours : « Nous supprimerons la CVAE, car c’est un impôt de production, mais nous la supprimerons en deux fois, sur 2023 et 2024 », expliquait récemment le locataire de Bercy.

Problème : pour les territoires (communautés de communes et Régions), ces 8 milliards € que gagneraient les entreprises représentent des trous budgétaires. Jusqu’à présent, si les collectivités n’avaient pas voté l’exonération, les librairies labélisées LIR n’en tiraient aucun bénéfice.

D’autres, au contraire, avaient fait fi de ce label, comme la région Nouvelle-Aquitaine : en 2019, elle décidait d’exonérer toutes les librairies de CVAE. Restait alors la CFE — en 2022, indique le gouvernement, le montant est compris entre 227 et 7046 €. La CVAE, quant à elle, implique quelques savants calculs, mais s’établit à un minimum de 125 €, dès lors que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 500.000 €. En deçà, pas de cotisation due.

Coup de butoir...

Avec la suppression de la CVAE, quels attraits conserverait le Label LIR ? Historiquement, ce dernier découlait des conclusions du rapport d’Antoine Gallimard, présenté en 2007. La rue de Valois, en association avec le SLF et le Syndicat national de l’édition avaient alors produit une étude aboutissant, dans la loi de Finances rectificative de décembre 2007, à la création de ce label.

Dans un premier temps, il avait exonéré de la taxe professionnelle, devenue en janvier 2010 la Contribution économique territoriale. Au 1er janvier 2020, 498 établissements avaient obtenu cette distinction — accordée pour trois années — mais elles étaient près de 550 en 2017.

D’ailleurs, en cette fin d’année 2017, un amendement parti du Sénat avait tenté de mettre fin au Label, considérant qu’il était discriminant. Les sénateurs avaient alors tenté « d’étendre ce régime d’exonération à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire ». Tout en restreignant cette exonération aux établissements qui réaliseraient plus de 200 millions € de chiffre d’affaires.

L’affaire s’était soldée avec, finalement, une généralisation de la labellisation aux enseignes — le concurrent de tout établissement français vendant des livres n’étant, de toute évidence, pas le libraire d’en face, mais bien Amazon. Restait alors à attendre que les collectivités votent donc l’exonération liée au Label LIR, pour que toute la poussière retombe.

Aide louable aux entreprises

Selon Benoît Bougerol, ancien président du SLF, interroger la pertinence du Label LIR avec la suppression de la CVAE revient à prendre le problème à l’envers. De fait, « il est plutôt intéressant qu’un plus grand nombre de librairies bénéficie des avantages accordés ». Le Président de la Maison du livre (Rodez), qui vient de céder la librairie à ses deux cadres, conservera, pour les accompagner, un tiers des parts durant les trois prochaines années.

Il ajoute : « LIR a une valeur marketing, comme un hôtel qui affiche quatre étoiles : un certain standing en ressort. Et pour les clients, cela peut avoir valoir de garantie. Autant en profiter. » En outre, même si la CVAE disparaît dans sa globalité, reste le CFE, ainsi qu’un autre avantage : l’aide VAL. « Cette subvention annuelle, portant sur la valorisation des fonds, doit être sollicitée auprès du Centre national du livre. Or, elle n’est accessible qu’à condition de bénéficier du Label. »

En valeur absolue, VAL représente entre 500 et 7000 €, suivant la taille de l’établissement, mais s’avère nettement moins importante que l’exonération de CET que conditionne le Label LIR.

Guillaume Husson, délégué général du SLF, précise à ActuaLitté que « le paiement de la CVAE ne s’applique qu’aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 euros, ce qui exclut de nombreuses librairies labellisées ». Par ailleurs, « l’exonération attachée au label concerne l’ensemble de la CFE, elle-même constituée de la CVAE et de la CET. Cette dernière pèse bien davantage que la CVAE ».

Pour le syndicat patronal de la librairie, cette exonération liée à la CFE reste « un avantage substantiel pour les librairies qui en bénéficient, même après la suppression de la CVAE. Sans compter, pour les librairies labellisées, l’accès à l’aide du CNL pour la valorisation des fonds qui constitue un appui important ». Et dans tous les cas, « la suppression de la CVAE bénéficiera à des librairies non labellisées, ce qui constitue une avancée significative ».

Un Label à réviser

Quel devenir pour le Label ? Vidé d’une partie de sa substance du fait de la décision du ministre de l’Économie, saura-t-il encore séduire les librairies ? « Le dossier n’est pas des plus simples qui soient. Les librairies continueront-elles de le déposer ? J’ai un sérieux doute », résume un habitué de ces démarches.

« Au sein de la CET, la CVAE et la CFE sont sensiblement équivalentes », précise un libraire. « Cela représente du travail, mais l’exonération de CFE reste quelque chose de non négligeable. » Quid, alors ? Le label resterait, conservant une dimension symbolique — voire fortement symbolique ?

Surtout que depuis le rectificatif de loi de Finances de 2018, les collectivités peuvent vous exonérer de CFE si elles le souhaitent, hors label LIR. « Donc oui, les librairies pourront demander cette labélisation… mais la démarche est de plus en plus déplacée et maintient une inégalité fiscale qui, un jour ou l’autre, finira bien par être portée en justice », sourit un observateur.

ActuaLitté a sollicité le ministère de la Culture pour obtenir des précisions quant à l’avenir — et probablement la nécessaire évolution du Label LIR. Rappelons en effet que le Centre national du livre administre les dossiers et que la rue de Valois attribue les labélisations — à travers une commission dont la composition est fixée par décret. « Beaucoup de temps, pour plus grand-chose », soupire un libraire.

Et la subvention VAL ? Là encore, ce point fait grincer des dents : « Conditionner cette aide publique à l’impérieuse nécessité de disposer du label n’a finalement jamais été questionné », note un amateur de dossiers administratifs. « Après tout, cela garantit un filtrage. Est-ce légal ? Aucune idée. Est-ce encore justifié ? Là, je m’interroge. » Avant de conclure : « Ce qui est certain, c’est qu’un Label qui n’offrirait plus qu’un accès à cette subvention n’aurait plus aucun intérêt… »

