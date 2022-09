Avec Tom Gauld, les bibliothécaires dominent le monde (ou presque)

Sous l'œil hautain d'un chat impassible, l'auteur avance, hésitant, essayant — vainement — d'échapper aux affres de la Création pour trouver le chemin du succès ! Pendant ce temps, l'éditeur travaille d'arrache-pied sur de nouveaux concepts : poésie pratique ; théories conspirationnistes de plages ; classiques résumés pour lecteurs pressés ! Le libraire, lui, tient bon la barre entre les avalanches de cartons et les demandes impossibles de son alter-ego infernal : le lecteur. Et les bibliothécaires ? Ils poussent leurs chariots, sans bruit, seuls à savoir qu'ils dominent dans l'ombre ce petit monde qui s'agite en vain.

À grands coups de diagrammes abscons, de schémas absurdes et de strips hilarants, c'est le grand portrait du petit monde du Livre que Tom Gauld nous brosse ici, avec humour, finesse et intelligence !

Moins tatoué qu'Augustin Trapenard mais pas moins drôle que Bernard Pivot, Tom Gauld est publié chaque semaine dans le cahier littéraire du Guardian et il s'est imposé, en quelques années, comme l'un des auteurs incontournables du monde anglo-saxon.

Avec ce nouvel album, il nous offre de quoi réveiller notre rentrée littéraire… Lectrices, lecteurs, amoureux des livres de tout poil : voici votre nouveau livre de chevet !

Grâce aux éditions 2024, ActuaLitté vous propose de découvrir les premières pages de l'album, ci-dessous.

Tom Gauld est né en 1976 dans l’Aberdeenshire, en Écosse, quelque part entre les monts Grampians et la mer du Nord. Enfant, il dessine, construit des Lego et joue au petits soldats, ce qui l'amène naturellement, n'est-ce pas, à entreprendre des études d’illustration à l’Edinburgh College of Art. Dès 2001, alors étudiant au prestigieux Royal College of Art, à Londres, il crée Cabanon Press (avec Simone Lia), maison de micro-édition au sein de laquelle il publie tous ses premiers travaux (Three very Small Comics - 3 volumes, Fluffy, etc.).

Depuis, il vit toujours à Londres et travaille comme illustrateur et dessinateur de presse (The New Yorker, The New York Times, The Believer…). Il publie également un cartoon hebdomadaire dans le cahier littéraire du Guardian, ainsi que pour la revue scientifique the New Scientist.