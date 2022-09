Karine Tuil et Florence Loiret-Caille, Prix Ginkgo 2022

Le jury de l'édition 2022 du Prix Ginkgo réunissait Mohammed Aïssaoui, (Le Figaro), Nathalie Broutin (France Bleu), Bernard Lehut (RTL), Géraldine Pétry (Le Hall du Livre), Bruno Ricci (Comédien), Pascal Salciarini (L'Est Républicain) et quatre personnes attachées à la Clinique Louis Pasteur Santé. Tous sous la présidence de la chanteuse et autrice Olivia Ruiz.

Le résumé de l'éditeur pour La décision :

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays...

À travers le quotidien tourmenté d'une juge d'instruction antiterroriste, Florence Loiret Caille nous emporte au cœur des replis de l'âme humaine, entre noirceur et espoir.

L'année dernière, le Prix Ginkgo avait récompensé Jean Teulé et Dominique Pinon pour Crénom, Baudelaire !, déjà publié par les éditions Gallimard.

