Un préavis de grève à la BnF déposé pour le 20 septembre

La réouverture du site Richelieu est dans tous les médias : l’occasion rêvée pour relancer un préavis de grève ce 20 septembre. Lecteurs, lectrices, personnels : tous sont regroupés pour lutter contre « la suppression de l’accès direct aux collections patrimoniales le matin, conséquence d’un sous-effectif chronique, mais aussi contre l’ultra-précarité ». Une pétition, qui comptabilise près de 16.700 signatures, continue d’attirer l’attention.

À LIRE: “La voie de la disneylandisation” pour la BnF

« Côté personnel, les agents de la BNF ont été en grève un à plusieurs jours par semaine pendant plusieurs mois pour dénoncer ce recul du service public, le sous-effectif, la dégradation des conditions de travail, le retour de la précarité », note une communication de l’intersyndicale.

Et de pointer que la réforme qui touche à la communication des documents impliquerait :

• pour les lecteurs, alors que les demandes directes d’ouvrages étaient possibles entre 9h et 17h, elles sont désormais impossibles les matins, rendant obligatoire le recours à la réservation et désorganisant la nécessaire continuité du travail de recherche ;

• pour les personnels, là où le travail de communication et de rangement des documents demandés quotidiennement se faisaient sur la journée complète, les demandes se concentrent désormais sur des horaires restreints et augmentent fortement la charge de travail et donc sa pénibilité. Avec en plus des modalités qui ne cessent de changer et la volonté de la direction d’imposer en plus des chantiers internes lourds le matin.

Et d’ajouter : « Cette réforme est le résultat du sous-effectif général de la BnF (plus de 300 postes équivalents temps plein, toutes catégories confondues, perdus entre 2009 et 2021) et particulièrement des personnels de magasinage dont 25 % des postes ont été supprimés en 12 ans (soit 129 emplois). Les livres ne se communiquent pourtant pas tout seuls ! »

À LIRE: La BnF revient (un peu) sur sa réforme, avec 20 postes “supplémentaires”

Le collectif estime également que la BnF n’aurait pas respecté « le protocole de fin de grève datant de juillet 2016 prévoyant l’embauche en CDI des contractuels à temps incomplet répondant à des besoins permanents de la BnF ».

De la sorte, les agents se retrouveraient en CDD d’un an avec 80 heures, soit « précarité du contrat et faible salaire ». Et de conclure : « Nous refusons ces reculs sociaux pour le personnel et pour le public. Nous défendons un service public de qualité, sans précarité, avec les effectifs nécessaires et de bonnes conditions de travail. »

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0