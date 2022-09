Gilles Marchand : un Soldat désaccordé parti pour un tour du monde

L’un des coups de cœur de la rédaction, Le Soldat désaccordé mérite bien plus que de l’attention : or, il en a reçu déjà. En effet, Livre de Poche avait déjà obtenu les droits du petit format en avril, avec une préempte à 5 chiffres, apprend-on, sans plus de précisions.

CHRONIQUE: Le soldat ou le temps désaccordé ?

« C’est le même type d’offre qui a permis à la prestigieuse maison d’édition Neri Pozza de s’assurer la future publication de ce roman en Italie », explique le fondateur de la maison, Les Forges de Vulcain. Et côté espagnol, le roman fut aussi un grand coup de cœur, acheté par l’éditrice de Grupo Planeta, responsable de la littérature étrangère : elle en a acquis les droits mondiaux en langue espagnole, tout simplement.

Voilà « un de ces titres qui (heureusement) apparaissent de temps en temps pour nous réconcilier avec notre travail, pour nous rappeler le sens, la passion et le but de notre profession et pour faire naître ce sentiment irrépressible de vouloir partager une histoire brillante avec le plus grand nombre de personnes possible », assure-t-elle.

Et plusieurs autres maisons sont entrées en relation avec Milena Ascione, de l’agence littéraire BooksAgent : les éditeurs étrangers ne cachent pas leur intérêt pour cette folle histoire d’amour sur fond de Première guerre mondiale. Enfin, une édition grands caractères sera réalisée par Voir de Près et un audiolivre est également en cours de préparation.

Des bonnes nouvelles qui « donnent l’occasion, pour les Forges de Vulcain, de montrer que l’édition indépendante est capable avec ses moyens très restreints, de porter très loin certains textes », nous confie David Meulemans.

Le lancement national de ce roman a eu lieu à l’occasion d’une lecture musicale, avec Emmanuel Gross au violon et à guichets fermés, lors des Bibliothèques idéales de Strasbourg, le 3 septembre. Les deux compères pratiquent le genre depuis quelque temps déjà, se retrouvant régulièrement pour des concerts-lectures en festival.

Le lancement parisien aura lieu le 14 septembre, à 20 h, à la librairie l’Attrape-cœurs (42 avenue Junot, 75018), et pour celles et ceux qui ont désormais le plaisir de découvrir le livre, bande annonce :

crédits © Philippe Matsas