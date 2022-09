Patrimoine et archives, des solidarités franco-ukrainiennes

#BoycottBarnesAndNoble : L’éditrice française Sabine Wespieser l’avait prophétisé : « Il est à redouter que les libraires aiment ce qu’ils vendent, et non plus vendent ce qu’ils aiment. » Twitter s’est fait une nouvelle fois tribunal populaire. Une nouvelle politique économique nationale aurait été adoptée par la chaîne de librairies américaine Barnes & Noble : auteurs, agents et experts de l’industrie affirment que B&N limite désormais une partie de son offre aux titres s'étant déjà bien vendus. Une telle stratégie mettrait à mal les auteurs plus exigeants, mais aussi les premiers romans.