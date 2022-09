Lire à l'heure anglaise, en VO, avec Joya Books

La box se concentre sur des titres plus discrets, pour ne pas dire « confidentiels », de la littérature anglo-saxonne. Nous avons interrogé Angélique Montané, créatrice du concept.

ActuaLitté : Quel a été votre parcours?

Angélique Montané : Depuis l’âge de 16 ans, suite à un séjour aux États-Unis, je suis passionnée par la langue anglaise. J’ai étudié la littérature anglaise à l’université, et une fois mon diplôme en poche, je suis partie vivre à Singapour. J’y suis restée 3 ans, puis j’ai déménagé à Melbourne, en Australie. Là-bas, j’ai fait un master de traduction. J’y ai vécu 5 ans, et depuis, j’habite aux Pays-Bas. Aujourd’hui, je suis traductrice.

Comment décide-t-on de créer une box?

Angélique Montané : J’ai toujours aimé lire bien sûr, mais c’est mon séjour en Australie qui m’a ouvert les yeux. Là-bas, je tenais un blog en français (Le koala lit) sur la littérature australienne. Quand j’ai déménagé aux Pays-Bas, j’ai arrêté d’alimenter le blog, mais je voulais continuer de partager mes découvertes « étrangères ». Au début, je ne proposais que des coffrets uniques, mais rapidement, on m’a demandé s’il serait possible de s’abonner. J’ai un peu hésité, parce que ça demande un investissement en temps important, et je me suis lancée.

Pourquoi avoir choisi de promouvoir des livres en anglais?

Angélique Montané : Comme je suis également traductrice (de l’anglais), je me suis dit que ma valeur ajoutée résidait dans ma capacité à trouver des romans méconnus en France, parce que je lis énormément en anglais et je suis beaucoup de sites/magazines anglo-saxons. Quand je vivais en France, et même si je maîtrisais bien l’anglais, j’avais toujours peur de lire en anglais. Et si je lisais en anglais, c’était des classiques. Impossible pour moi de savoir quels auteurs et quels romans contemporains valaient le coup. J’étais complètement perdue. En offrant une sélection aux personnes qui veulent lire plus en anglais, j’espère faire tomber cette première barrière.

Pourquoi se pencher sur des titres méconnus du grand public?

Angélique Montané : Avec mon blog, je me suis aperçue qu’en France, on a quasiment toujours accès aux mêmes auteurs. Les livres étrangers sont difficiles à promouvoir, les auteurs moins connus ont donc encore moins de chance de sortir du lot. En Australie, j’ai découvert tellement de beaux romans que je n’aurais jamais lus si j’étais restée en France, que j’ai voulu continuer dans cette voie.

Comment effectuez-vous votre sélection pour les romans de la saison?

Angélique Montané : J’écoute énormément de podcasts sur la littérature aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Je suis abonnée aux newsletters de maisons d’édition, qu’elles soient grosses ou indépendantes, pour être au courant des nouveautés. Je lis aussi des journaux comme The Guardian, Strong Words, World literature today, pour connaître les avis des journalistes, et je regarde aussi de près les prix littéraires. Si un titre me tape dans l’œil, je le lis et je choisis ou non de le sélectionner.

Le niveau de langue des romans doit être accessible et l’histoire doit nous captiver du début à la fin. J’ai aussi plus tendance à choisir des romans écrits par des femmes.

Comment se passe le contact avec les autrices et auteurs?

Angélique Montané : Les auteurs anglo-saxons sont en général très ouverts et répondent avec plaisir à mes quelques questions. Leur contribution est simple, je leur demande de me recommander un livre qui les a particulièrement marqués et de m’expliquer la raison en quelques lignes. Certains auteurs choisissent des livres dans le même genre que le livre sélectionné pour la box, et d’autres des livres complètement différents. Par exemple, Helen Cox, qui a écrit un cosy mystery, a choisi La cloche de détresse de Sylvia Plath, un choix radicalement différent.

Comment vous dégagez vous une marge?

Angélique Montané : Comme pour tout commerce du livre, la marge est assez faible. J’ai le statut de libraire, je bénéficie donc d’une marge sur les livres que je commande.

Comment vous fournissez vous les livres?

Angélique Montané : La chance, c’est qu’aux Pays-Bas, les livres en anglais sont très populaires. Tout est donc déjà bien organisé chez les distributeurs locaux. Je passe par un distributeur unique qui fait venir les livres d’Angleterre.

Les envois des box se font-ils exclusivement vers la France?

Angélique Montané : Les box peuvent être envoyées partout en Europe, mais concrètement, pour le moment, mes clients se trouvent aux Pays-Bas, en France et en Belgique.

Pourquoi avoir choisi un rythme trimestriel?

Angélique Montané : Par le passé, j’étais abonnée à une box de livres que je recevais tous les mois. Mais honnêtement, je trouvais que c’était trop. On n’a pas toujours le temps de lire, et souvent, on a aussi envie d’alterner avec des romans qu’on a soi-même choisi. En créant Joya Books, je voulais que mes abonnés soient heureux de recevoir la box tous les trois mois, et pas qu’ils aient l’impression d’être « en retard » sur leur lecture.

Par où commencer lorsqu’on n’a jamais lu en anglais?

Angélique Montané : Ça dépend de son niveau bien sûr, mais choisir des romans assez courts avec des phrases courtes, c’est un bon début. Je conseille Red at the bone de Jacqueline Woodson (De feu et d'or, traduit par Sylvie Schneiter chez Stock), c’est un très beau roman qui est parfait pour se mettre dans le bain de la lecture en anglais. Ce livre avait été sélectionné pour la toute première box, et je n’ai eu que des retours positifs.

Crédit photo : Angélique Montané, via Joya Books