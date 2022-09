L.L. de Mars donne près de 500 planches et dessins au musée de la BD

Depuis plusieurs années, aux côtés des nouveautés, des auteurs invités et des tables de libraires, un espace réunit des ouvrages anciens, rares et de la bouquinerie. Les membres de l’association La mémoire des livres s’y retrouvent offrant un autre regard sur la lecture. Entre collectionneurs, connaisseurs et néophytes, un public se forge ou se retrouve. L’occasion de plonger dans des pages, parfois pluricentenaires.