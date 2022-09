Leviathan de Jason Shiga : la BD dingue dont vous êtes le héros

Au commencement était l'auberge

Comme dans toute aventure qui se respecte, c'est au comptoir d'une taverne que notre héros ou notre héroïne va démarrer sa quête (ah ben oui, on est au XXIe siècle, l'aventurier n'est plus genré, iel a les cheveux longs et la tête ronde, à l'instar de Tintin, iel permet à toutes et tous de s'identifier). Un premier choix, d'emblée, est posé par l'aubergiste : « Qu'est-ce que je vous sers ? » Selon que vous opterez pour l'hydromel ou le lait de pavot, vous continuerez la lecture vers des cases et des planches différentes.

Alors que dans Vanille ou Chocolat Shiga avait mis au point un système de rubans dessinés à suivre d'une page à l'autre, il utilise ici de simples numéros qui renvoient vers la page où poursuivre la lecture. C'est si simple qu'après trois choix le pli est pris et on ne remarque même plus que la lecture saute d'une page à l'autre, car pour nous, jeune aventurier à la recherche d'une baguette magique, le chemin semble continu, même s'il est parsemé d'embûches.

Un labyrinthe passionnant

Sans rien dévoiler de l'intrigue et de ses ressorts, sachez qu'on s'amuse tout au long de cette quête, bourrée de clins d’œil (n'oubliez pas de vous attarder à la bibliothèque : les livres valent le détour), qu'on a sacrément envie de mettre la main sur ce foutu artefact qui nous résiste et qu'on adore quand l'auteur nous égare, sans jamais nous perdre.

On pense aux légendaires Livres dont vous êtes le héros, bien sûr, mais aussi aux mini jeux d'aventures pour Windows 95 imaginés par LucasArts (Yoda Stories et Indiana Jones and His Desktop Adventures, publiés en 1997) auxquels cet album emprunte la vue aérienne en fausse 3D et le déplacement sur une carte quadrillée. L'effet nostalgique ajoute encore au plaisir, évidemment. Et le niveau de difficulté, très simple en réalité, rend l'album accessible à tous les lecteurs. Les baroudeurs du genre prendront plaisir à admirer la mécanique de jeu, les néophytes seront ravis d'accomplir la quête après quelques essais-erreurs seulement.

Un objet du futur

Quand on prend le temps de faire un pas de côté pour admirer l'objet qu'est ce Léviathan, on ne peut qu'être ébloui par la maîtrise de la mécanique que Shiga utilise pour dessiner ses planches et tresser les parcours de lecture. Étonnamment, on ne tombe jamais sur une boucle (ou alors, lorsqu'on revient au même endroit, c'est porteur d'une nouvelle information qui nous amène à ne plus considérer les lieux de la même manière). Habile, astucieux, drôle et stimulante, cette bande dessinée interactive sans dé ni interface électronique est d'une modernité parfaite : pas besoin de le charger, une fois imprimé par l'éditeur, le jeu fonctionne à l'infini. Comme les bons vieux LDVEH, mais disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà qui est durable et écolo, si vous pensez bien à déposer l'album dans une boîte à livres après exploration. Ou à le filer à vos potes.

Il ne vous reste donc qu'une chose à faire : choisir votre boisson préférée pour répondre à l'aubergiste. Et que l'aventure commence !