Le Prix Cheval Blanc annonce sa deuxième selection

La Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe annoncent la sélection officielle du Prix de la littérature arabe 2022, avec huit ouvrages qui ont été présélectionnés et seront proposés au jury. La sélection de cette 10ème édition met à l’honneur la grande richesse de la littérature arabe, à travers les romans d’écrivains et d’écrivaines issus de divers pays du monde arabe : l’Égypte, le Liban, le Maroc, le Soudan, la Syrie et la Tunisie.