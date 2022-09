Steve Jobs Archive : les mémoires 2.0 du créateur d'Apple

Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs, Tim Cook, actuel PDG d’Apple et Jony Ive, ancien chef de design ont échangé sur l’impact des avancées opérées par le fondateur de la marque Apple avant de lancer ensemble la plateforme consacrée à ses archives.

« Steve possédait un sens illimité des possibilités et une croyance dans le pouvoir des individus d’apporter une contribution durable à l’humanité », a déclaré Laurene Powell Jobs. « J’espère que les archives seront un lieu où venir s’inspirer de la vie et du travail de Steve, incitant les nouvelles générations à apporter leurs propres contributions à notre avenir commun. »

Selon Powell, « bien que nous ayons des artefacts et du matériel réel, les archives concernent beaucoup plus les idées ». Et d’ajouter que l’archive est « enracinée dans la notion de longue date venant de Steve selon laquelle une fois que vous comprenez qu’en dehors du monde naturel, tout ce qui se trouve dans l’environnement bâtit et tous les systèmes qui régissent notre vie sur la planète ont été construits et conçus par d’autres humains. Une fois que vous avez cette idée, vous comprenez qu’en tant qu’être humain, vous pouvez la changer, la stimuler, peut-être l’interroger et l’étirer. De cette façon, le progrès humain se produit ».

Le site, au design très sobre, ne contient pour le moment que peu d’informations. Il s’ouvre sur une série de citations ainsi que sur un e-mail qu’il s’est écrit. « Steve s’envoyait régulièrement des messages pour capturer ce qu’il avait en tête », indique la légende à côté de la retranscription de cet e-mail, qui développe sa dépendance vis-à-vis des autres.

Le contenu se compose principalement de citations de discours donnés lors de conférences importantes dont certaines sont tirées de son célèbre discours de 2005 à Stanford. On y trouve également des clips audio et vidéo, mais il est voué à s’enrichir au fur et à mesure des contributions explique le site The Verge.

« Dans le respect du passé et l’enthousiasme pour l’avenir, les archives de Steve Jobs offrent aux gens les outils et les opportunités d’apporter leur propre contribution. Nous construisons des programmes, des bourses, des collections et des partenariats qui reflètent les valeurs de Steve et font avancer son sens des possibilités. » indique la section « à propos de nous » du site.

Un communiqué de presse indique également que les archives « agiront comme un référentiel de documents historiques relatifs à Steve, dont certains n’ont jamais été rendus publics auparavant ».

Crédit photo : tenz1225 (CC BY-SA 2.0)