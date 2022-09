Dites au revoir aux fautes avec MerciApp !

Une enquête Ipsos pour le site Projet Voltaire - site de remise à niveau en français, et faisant passer des tests attestant d'une bonne maîtrise du français - a révélé que 76% des employeurs en France sont confrontés quotidiennement aux lacunes en orthographe de leurs équipes, et 83% des employeurs estiment que des fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison dans un CV ou une lettre de motivation sont un critère rédhibitoire dans un processus de recrutement.

D'où viennent ces difficultés en orthographe ?

L'orthographe a de nos jours un impact des plus importants sur les différents aspects de la vie (professionnelle, sociale, amoureuse, amicale, …) des individus. L'augmentation des échanges écrits a participé à amplifier cet impact sur la vie. Si nous écrivons moins de lettres, nous écrivons toujours pour notre vie sociale, des SMS, des e-mails ou des posts sur les réseaux sociaux. Nous écrivons également dans le cadre professionnel, du moment où nous postulons avec notre CV et notre lettre de motivation, au moment où nous sommes en poste (rapports, mails, présentation, …). Nous écrivons au quotidien, pour tout type d'usage.

Ainsi, la maîtrise des règles de notre belle langue est un enjeu majeur, de même que l'évolution que celle-ci a pu connaître au fil des siècles. Les linguistes alertent depuis des décennies que le français est source de difficultés pour l'apprentissage, et qu'il serait urgent d'envisager une réforme de l'orthographe. On considère que cela fait plus de deux siècles que l'orthographe française n'a pas connu d'évolution majeure, et que l'on constate une baisse du niveau des individus en français, sans faire le lien entre les deux.

Un héritage social

Il faut également se souvenir que l'orthographe, tout comme la maîtrise de la langue française en général, ont longtemps été un marqueur social, ainsi qu'un signe de l'intelligence réservé aux élites. Depuis le Moyen-Age, la façon d'écrire était un critère de tri, même parmi les lettrés - la façon d'écrire à la cour et à la campagne n'était pas la même ! On jugeait les gens sur leur capacité à lire, puis à écrire et enfin sur la façon d'écrire. Ces tests permettaient de répartir les gens entre classes sociales élevées et inférieurs.

Si avec le temps la diffusion de la connaissance s'est démocratisée, notamment grâce à l'école ou chacun devait être initié à l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, le fait de ne pas maîtriser ces disciplines faisait de la personne une personne bête ou idiote. Encore aujourd'hui, malgré la reconnaissance de : troubles de l'apprentissage tels que la dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, mais également tout ce qui concerne l'attention et la concentration avec les TDAH - Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité -, l'orthographe continue d'impacter l'image d'une personne au sein de la société, et reste un marqueur d'intelligence. Une seule faute d’orthographe peut donner une impression d’amateurisme.

L'orthographe a repris de l'importance avec le télétravail

L'orthographe a ainsi un impact lourd sur la vie des individus dans leur vie sociale, mais encore plus dans le milieu professionnel. Les personnes ayant des difficultés à maîtriser notre belle langue peuvent remercier les différents outils en ligne, tels que les correcteurs orthographiques en ligne, qui ont connu une augmentation de leur utilisation depuis la crise sanitaire. La pandémie et la mise en place du télétravail, ont modifié les échanges entre les collaborateurs d'une société, augmentant les échanges à distance et notamment les mails, ou les contacts par messagerie interposée. Les SMS, mails, et messages instantanés, amplifiés par la pandémie, ont encouragé l'immédiateté, la réactivité, et une orthographe irréprochable. Des outils de correction orthographiques tels que MerciApp ont pris leur essor, en permettant aux personnes ayant des difficultés de corriger leurs écrits et ainsi améliorer la qualité de leur contenu.

Ainsi, que ce soit dans un processus de recrutement ou dans le contexte professionnel, l'impact de l'orthographe a repris toute son importance, et peut-être même plus encore, car le niveau peut aujourd'hui représenter un frein dans l'évolution professionnelle des personnes. Enfin, 92% des dirigeants estiment qu’un texte contenant des fautes aura un impact négatif sur l’image de leur société.

Quels outils pour nous aider au quotidien ?

Alors face à des difficultés, si elles ne sont pas grandissantes, bien présentes dans notre société, comment les surmonter au quotidien ? Tout d'abord, comme pour toute compétence, une mauvaise maîtrise de la langue française n'est pas irrémédiable. On peut la travailler au quotidien, à tout âge, et à tout niveau. Rares sont les personnes pouvant se targuer de connaître toutes les subtilités de notre langue. S'entraîner reste donc la meilleure solution pour s'améliorer.

Des sites que Projet Voltaire propose par exemple des cours de remises à niveau en orthographe, en grammaire ou en conjugaison. Le Projet Voltaire permet à la fois de s'entraîner et de ce fait de s'améliorer, mais également de passer des tests de compétences qui pourront être mis en valeur sur un CV par exemple.

Il sera de plus possible de compter sur des applications comme MerciApp. Cet outil permet de rédiger des textes fluides et sans fautes grâce à une extension installable sur le navigateur. Il analyse et corrige les textes en temps réel, et corrige ainsi l'orthographe et la grammaire de vos contenus. MerciApp fonctionne avec sur les navigateurs Chrome, Firefox & Edge, mais aussi avec tous vos outils préférés comme Gmail, LinkedIn, Trello, Slack, Notion, et tant d'autres.

Les e-mails, les réseaux sociaux et les messageries instantanées que vous enverrez seront ainsi orthographiquement irréprochables ! Vous pourrez intégrer cet outil à Outlook, Word et Google Docs. De l’orthographe à la grammaire, l’intelligence artificielle et l’algorithmie de MerciApp analyseront, et amélioreront votre texte de façon optimal !