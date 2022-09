Hong Kong : trois livres jeunesse font condamner cinq syndicalistes

Après deux mois d’un procès commencé le 5 juillet dernier, Lai Man-ling, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Fong Tsz-ho, tous membres du syndicat général des orthophonistes, et âgés entre 25 et 28 ans, ont été inculpés par un juge du tribunal de district pour « complot en vue de diffuser des contenus séditieux ». Les juristes choisis pour examiner les affaires de sécurité nationale le sont pour leur lien avec le pouvoir chinois.

« Les enfants seront amenés à croire que le gouvernement de la République populaire de Chine vient à Hong Kong avec la mauvaise intention de leur enlever leur maison et de mettre fin à leur vie heureuse, sans aucun droit de le faire », a notamment justifié le juge dans ses conclusions, nous rapporte l'AFP.

Au cours du procès, les procureurs ont aussi argué le « sentiment anti-chinois » de ces livres, visant à « inciter les lecteurs à la haine contre les autorités du continent », comme de pousser à la discrimination des « Chinois du continent vivant à Hong Kong ».

En guise de réponse, la défense a mis en évidence le caractère flou de cette notion de sédition, soulignant l’attachement de ces clients à la liberté d’opinion. À l'ouverture du procès, les accusés avaient plaidé non coupables pour tous les chefs d'accusation.

Ce concept de sédition à Hong Kong remonte à une loi datant de l’époque coloniale britannique. Les personnes condamnées pour ce chef d’inculpation sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Une condamnation d’Amnesty International

Dans un des livres visés par l'accusation, Defenders of the Sheep Village (Défenseurs du village des moutons), un groupe de loups tente d’occuper une bourgade. Les habitants ripostent et chassent leurs agresseurs. Une autre œuvre, The 12 Warriors of Sheep Village (Les 12 guerriers du village des moutons), ferait référence, selon la procureure, à l’arrestation de 12 résidents hongkongais essayant de se rendre à Taïwan, en 2020.

À la suite de la nouvelle, Amnesty International a qualifié dans un communiqué ces condamnations d'« exemple absurde de répression implacable ». Selon Gwen Lee, militante d’Amnesty Chine, « écrire des livres pour enfants n’est pas un crime, et tenter de les éduquer sur les événements récents de l’Histoire de Hong Kong ne constitue pas une incitation à la rébellion ».

Depuis les premières manifestations pro-démocratie de 2019, Pékin a déclenché une répression politique radicale contre l’île. En 2020, Pékin a imposé à Hong Kong sa loi sur la sécurité nationale, obligeant par exemple Amnesty International à quitter le territoire hongkongais. Actuellement, la plupart des militants sont en prison, attendant leur procès, ou ont fui à l’étranger.

Des ouvrages ont également été retirés des bibliothèques et des programmes réécrits avec l’ordre des autorités d’inculquer le patriotisme aux plus jeunes. En 2015, cinq éditeurs de Hong Kong, à l’origine d’une librairie qui publiait des livres très critiques vis-à-vis des dirigeants du Parti communiste chinois avaient subitement disparu, avant de réapparaître en détention sur le continent. Parmi les cinq, le libraire et éditeur Gui Minhai est le seul à encore être emprisonné. Ce dernier a été condamné à 10 ans de prison.

À LIRE:En exil, un libraire défie la censure de livres à Hong-Kong

Cette affaire avait été un indice, poussant aux manifestations démocratiques de 2019, qui ont commencé comme un mouvement contre une loi autorisant les extraditions de Hong Kong vers le continent. Le gouvernement chinois travaillerait actuellement à davantage de lois ciblant la liberté de parole — comme un projet de loi sur les fausses informations.

Crédits photo : Melvin (FN2187) (CC BY-SA 2.0)