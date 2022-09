Profession : détective privé mortellement malade

Frank Armstrong, pas le genre de détective à avoir posé le pied sur la Lune. Pas un mauvais bougre non plus : juste l’homme tombé amoureux de la mauvaise femme. Plus précisément, de la femme au mauvais père : Camonte, ponte de la mafia sud-américaine, de quoi rendre les déjeuners dominicaux assez tendus. Mais Rosa est morte, emportant un peu de Frank avec elle, et laissant en état semi-végétatif le reste du bonhomme.

Vingt années, peut-être plus, passé un certain moment, on ne compte plus, et Frank est devenu un privé à la retraite — pour peu que cette case existe. Adrian, un chef de gang, vient le trouver : Gibson, le grand patron, a besoin qu’on retrouve sa fille, Evelyne, disparue dans d’étranges circonstances. Un job de baby-sitter payé 5000 $ par semaine, même quand on a raccroché, ça ne se refuse pas.

Sauf que Frank, parmi les inimitiés forgées avec le temps, s’est fait un ennemi des plus détestables : une tumeur au cerveau, option phase terminale, comme le confirme la biopsie. Le cerveau en vrac, se superposent alors, avec une étonnante ressemblance, Evelyne et Rosa, les événements d’alors et ceux d’aujourd’hui. Tout coïncide au point que Frank, bien mal en point, perd régulièrement pied entre le réel et les souvenirs. Le docteur l’a prévenu : « Vous risquez de vous sentir un peu désorienté. » Tu parles…

Dans ce Los Angeles contemporain, un drame terrifiant se déroule : celui de l’implacable maladie, où jaillissent des flash-back superbement mis en scène. Des dessins aux traces d’encre de Chine qui juxtaposent deux mondes, au point de les fondre. Le tout agrémenté de séquences hospitalières, avec Frank alité, qui achève de foutre en l’air toute logique narrative, au profit — largement réussi — d’une expression de la totale désorientation. Le cerveau malade, plus personne ne tient véritablement la boutique.

Et si polar est un terme générique, il en devient ici indigent (insultant ?), en regard du travail de Noel Tuazon, le dessinateur, pour capter toute l’humanité du scénario de Joshua Hale Fialkov. Pas une simple claque graphique : une torgnole de premier ordre, pour amateurs tant de récits poignants, de vies brisées et de culpabilité au long court. Ajoutez-y une histoire d’amour impossible dans la veine urbano-criminalo-shakespearienne, et de toute évidence, on s’approche du chef d’œuvre.