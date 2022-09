Brésil : l'écrivain Julián Fuks menacé de mort pour une tribune anti-Bolsonaro

À l'approche des élections présidentielles, prévues pour le mois d'octobre prochain, le Brésil se polarise autour des deux principaux candidats. D'un côté, Jair Bolsonaro, soutenu par des fidèles se revendiquant patriotes, qui défendent coûte que coûte le bilan de leur champion, malgré la gestion délicate de l'épidémie de coronavirus dans le pays.

De l'autre, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, élu entre 2003 et 2011, qui n'avait pas pu mener à bien sa campagne pour l'élection présidentielle précédente, en 2018. Condamné pour corruption, puis emprisonné, il a finalement été blanchi par la justice brésilienne, qui a estimé que le juge Sergio Moro, qui avait prononcé sa condamnation, n'était pas impartial.

À gauche également, Ciro Gomes, ancien ministre, a présenté un programme de réindustrialisation du pays, mais, face à la popularité de Lula, pourrait rejoindre ce dernier dans sa campagne. Les sondages donnent pour l'instant Lula en tête des suffrages, devant Bolsonaro, mais l'écart entre les deux candidats semble se réduire à l'approche du scrutin...

Dans ce contexte, l'écrivain Julián Fuks, dont le livre Ni partir ni rester a été traduit par Marine Duval et publié en France par les éditions Grasset, a signé une tribune anti-Bolsonaro sous un titre provoquant. « Recherche terroriste - capable de changer le cours de l'histoire par un petit geste » annonce son texte, publié le samedi 27 août dernier dans les pages du quotidien UOL.

L'article faisait référence à un événement d'envergure, les célébrations du 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil vis-à-vis du Portugal, proclamé en 1822 par Dom Pedro. Le cœur de ce dernier, conservé au Portugal, a été remis temporairement aux autorités brésiliennes, dans le cadre de cet anniversaire. Bien entendu, la célébration est l'occasion d'une rhétorique patriotique, portée principalement par Bolsonaro.

Julián Fuks, dans sa tribune, critique l'aspect hypocrite de cette commémoration : « Rappelons-lui que cet homme, quand il s'est déclaré empereur, ne l'a pas fait pour un pays, mais pour garantir le maintien de ses propres privilèges et de ceux de son entourage, et préserver l'esclavage pour quelques décennies encore », souligne l'auteur, en appelant à la fidélité historique face aux célébrations patriotiques.

Une simple image

Quelques jours après la publication de la tribune, le sénateur Flávio Bolsonaro, fils du président du Brésil, a publié sur Twitter un article accusant Fuks d'inciter au meurtre de Jair Bolsonaro, commentant : « La gauche menace la démocratie, véritablement ! » Rapidement, Carlos Bolsonaro, lui aussi descendant du président, conseiller municipal de Rio de Janeiro, a renchéri, avec ironie : « Si c'est pour la démocratie, alors c'est démocratique et conforme à la Constitution ! »

À partir des réseaux sociaux, les partisans de Jair Bolsonaro ont rapidement identifié leur cible : Julián Fuks a reçu diverses menaces, certaines lui promettant la mort quand d'autres l'insultaient en raison de sa binationalité — l'auteur est Argentin et Brésilien.

Le titre de la tribune n'a que trop bien retenu l'attention des soutiens de Jair Bolsonaro. Pourtant, dès les premières lignes, Julián Fuks revenait sur cette provocation, précisant : « Je ne parle pas de ces terroristes violents, jamais de ces intolérants et cruels, sanguinaires et grossiers. Ce qu'il nous faut, c'est un terroriste avec une aversion extrême pour le sang et la violence faite aux autres [...]. »

L'auteur cherchait donc à désamorcer, d'emblée, tout appel à la violence. Peine perdue, puisqu'une partie de la classe politique et de l'appareil médiatique se sont contentés du titre de son texte pour le discréditer. « J'ai utilisé le terme “terroriste” comme une image, pour évoquer de manière littéraire une action poétique contre cette cérémonie, en précisant dès les premières lignes que la proposition n'avait rien à voir avec la violence, la brutalité ou l'incorrection », a souligné Fuks pour se défendre.

Selon The Guardian, plusieurs éditeurs ont lancé un appel aux autorités brésiliennes, pour qu'elles « garantissent la sécurité de Julián Fuks et de sa famille, et mènent l'enquête pour identifier l'origine des menaces » prononcées à son égard.

via UOL, RedeBrasilAtual

Photographie : Jair Bolsonaro, en juin 2022 (Palácio do Planalto, CC BY 2.0)